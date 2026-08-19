Единственный Дворец культуры в Агидели будут капитально реконструировать

Здание было сдано в эксплуатацию в 1993 году как «типовой» кинотеатр с двумя зрительными залами, поэтому в нем отсутствуют помещения для занятий хореографией и вокалом, помещения для занятий театральных коллективов, гардероб, душевые кабины, раздевалки, сантехнические узлы для маломобильных граждан, гримерные, склад для реквизитов, студия звукозаписи. В перспективе запланированы: комната для семейного отдыха, медицинский кабинет, кафетерий. В целях создания комфортных условий для работы коллективов художественной самодеятельности запланирован трехэтажный пристрой. Кроме этого, требуется ремонт всех существующих помещений, кровли и фасада здания.

За период с 2021 по 2024 год на объект было направлено 140 млн рублей. Однако в ходе работ были выявлены значительные объемы дополнительных задач, которые изначально не были учтены в проектно-сметной документации. Сложившаяся ситуация потребовала серьезной корректировки проекта. Обновленные документы уже направлены на рассмотрение в Управление государственной экспертизы республики.

В беседе с корреспондентом «Башинформа» Глава республики отметил, что на завершение долгостроя потребуется дополнительное финансирование.

«Мы думали за 200 млн всё сделаем, а тут речь идёт о полумиллиарде. Я всегда сторонник того, что раз уж заходим один раз, лучше мы вправо немножко перенесём, но найдём деньги и сделаем всё: и фасады, и внутри. В этом году пересмотрим, утвердим экспертизу по проекту, в следующем году начнём строить. Деньги у нас определённые уже есть. Работы продлятся в течение двух-трех лет, придется еще немного потерпеть. В целом для города это единственный ДК, у них кинотеатра нет, даже ребятам в кино сходить.

Город этого заслуживает, очень красивый город, на самом деле. Наша задача – разбудить здесь экономику. Я специально приехал вот так концептуально принять решение. Национальная идея для города – это малый и средний бизнес. Но идеи-то надо облекать всевозможными юридическими преференциями, экономическими. Поручение правительству дам, будут заниматься», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».