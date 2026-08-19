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16:49 (UTC+5), 19 Августа 2026

Единственный Дворец культуры в Агидели будут капитально реконструировать

Сегодня в Агидели Глава Башкортостана Радий Хабиров ознакомился с незавершенной реконструкцией здания городского Дворца культуры «Идель». Он является единственным крупным культурно-досуговым центром в городе, где проживает более 14 тысяч человек.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Здание было сдано в эксплуатацию в 1993 году как «типовой» кинотеатр с двумя зрительными залами, поэтому в нем отсутствуют помещения для занятий хореографией и вокалом, помещения для занятий театральных коллективов, гардероб, душевые кабины, раздевалки, сантехнические узлы для маломобильных граждан, гримерные, склад для реквизитов, студия звукозаписи. В перспективе запланированы: комната для семейного отдыха, медицинский кабинет, кафетерий. В целях создания комфортных условий для работы коллективов художественной самодеятельности запланирован трехэтажный пристрой. Кроме этого, требуется ремонт всех существующих помещений, кровли и фасада здания.

За период с 2021 по 2024 год на объект было направлено 140 млн рублей. Однако в ходе работ были выявлены значительные объемы дополнительных задач, которые изначально не были учтены в проектно-сметной документации. Сложившаяся ситуация потребовала серьезной корректировки проекта. Обновленные документы уже направлены на рассмотрение в Управление государственной экспертизы республики.

В беседе с корреспондентом «Башинформа» Глава республики отметил, что на завершение долгостроя потребуется дополнительное финансирование.

«Мы думали за 200 млн всё сделаем, а тут речь идёт о полумиллиарде. Я всегда сторонник того, что раз уж заходим один раз, лучше мы вправо немножко перенесём, но найдём деньги и сделаем всё: и фасады, и внутри. В этом году пересмотрим, утвердим экспертизу по проекту, в следующем году начнём строить. Деньги у нас определённые уже есть. Работы продлятся в течение двух-трех лет, придется еще немного потерпеть. В целом для города это единственный ДК, у них кинотеатра нет, даже ребятам в кино сходить.
Город этого заслуживает, очень красивый город, на самом деле. Наша задача – разбудить здесь экономику. Я специально приехал вот так  концептуально принять решение. Национальная идея для города – это малый и средний бизнес. Но идеи-то надо облекать всевозможными юридическими преференциями, экономическими. Поручение правительству дам, будут заниматься», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
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