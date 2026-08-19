Радий Хабиров рассказал, в чём особенность и будущее города Агидели

Глава администрации города Агидель Денис Ирназаров пояснил, что торжественное открытие центра состоялось 25 апреля 2026 года. Также в этот день на его базе официально открыл свои двери Центр поддержки участников СВО и членов их семей. Основная цель центра – объединение под одной крышей большинства организаций, представляющих помощь участникам и семьям участников специальной военной операции, а также создание комфортного пространства для всех категорий граждан. Главная задача – оперативное и комплексное решение возникающих вопросов граждан в режиме «одного окна» без необходимости посещения нескольких ведомств. В центре имеется детский игровой уголок, специализированная комната психологической разгрузки, молодежные пространства для активного досуга: коворкинг-зона, конференц-зал, киберпространство, антикафе, кинозал и лаундж-зона.

В филиале госфонда «Защитники Отечества» Радий Хабиров поговорил с ветераном СВО, который пришёл в МФЦ подавать заявку для открытия своего дела в рамках программы адресной социальной помощи. Руководитель республики поинтересовался здоровьем бойца и пожелал ему успехов в реализации проекта.

Радий Хабиров осмотрел Центр поддержки участников СВО и молодежный центр, а также пообщался с детьми, волонтерами и участницами клуба активного долголетия. Во время общения с молодым поколением Глава региона поинтересовался, как они провели летние каникулы, занимаются ли они спортом.

«Каникулы мы всегда проводим активно, для занятий нашими любимыми видами спорта у нас есть все условия, соскучились уже по школе», – отметили юные представители Агидели.

Радий Хабиров поблагодарил волонтеров за их постоянную поддержку участников специальной военной операции, отметив, что ребята благодарны за такую помощь и те же самые масксети зачастую спасают человеческие жизни. Пожилые жительницы Агидели – участницы клуба активного долголетия рассказали, что для них созданы все условия для здорового образа жизни, у них даже есть свой личный фитнес-тренер. Они часто ходят в совместные походы, а благодаря программе «Башкирское долголетие» смогли посетить многие туристические места родного Башкортостана.

«Вы молодцы, что несмотря на свой возраст ведете активный образ жизни, занимаетесь физкультурой, бываете в поездках по республике. Агидель прекрасный, чистый, благоустроенный город», – отметил Радий Хабиров.

Во время общения со спецкором «Башинформа» Глава республики сказал, что Агидель нельзя сравнивать ни с одним городом республики.

«Он небольшой, тут каждый друг друга знает. Вы знаете его историю, как он начинался. Будущее Агидели, на мой взгляд, в плане экономики – это какие-то особые преференциальные режимы. Тут нет ни одного градообразующего предприятия. Поэтому здесь будущее в малом бизнесе. А малый бизнес придёт, если здесь будут хорошие преференциальные условия. Вот об этом надо думать», – сказал руководитель республики.