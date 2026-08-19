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14:01 (UTC+5), 19 Августа 2026

Радий Хабиров рассказал, в чём особенность и будущее города Агидели

19 августа в Агидели Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел многофункциональный семейно-молодежный центр. Он создан как первый в Башкортостане проект комплексного социального обслуживания населения по принципу «единого окна».

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Глава администрации города Агидель Денис Ирназаров пояснил, что торжественное открытие центра состоялось 25 апреля 2026 года. Также в этот день на его базе официально открыл свои двери Центр поддержки участников СВО и членов их семей. Основная цель центра – объединение под одной крышей большинства организаций, представляющих помощь участникам и семьям участников специальной военной операции, а также создание комфортного пространства для всех категорий граждан. Главная задача – оперативное и комплексное решение возникающих вопросов граждан в режиме «одного окна» без необходимости посещения нескольких ведомств. В центре имеется детский игровой уголок, специализированная комната психологической разгрузки, молодежные пространства для активного досуга: коворкинг-зона, конференц-зал, киберпространство, антикафе, кинозал и лаундж-зона.

В филиале госфонда «Защитники Отечества» Радий Хабиров поговорил с ветераном СВО, который пришёл в МФЦ подавать заявку для открытия своего дела в рамках программы адресной социальной помощи. Руководитель республики поинтересовался здоровьем бойца и пожелал ему успехов в реализации проекта.

Радий Хабиров осмотрел Центр поддержки участников СВО и молодежный центр, а также пообщался с детьми, волонтерами и участницами клуба активного долголетия. Во время общения с молодым поколением Глава региона поинтересовался, как они провели летние каникулы, занимаются ли они спортом.

«Каникулы мы всегда проводим активно, для занятий нашими любимыми видами спорта у нас есть все условия, соскучились уже по школе», – отметили юные представители Агидели.

Радий Хабиров поблагодарил волонтеров за их постоянную поддержку участников специальной военной операции, отметив, что ребята благодарны за такую помощь и те же самые масксети зачастую спасают человеческие жизни. Пожилые жительницы Агидели – участницы клуба активного долголетия рассказали, что для них созданы все условия для здорового образа жизни, у них даже есть свой личный фитнес-тренер. Они часто ходят в совместные походы, а благодаря программе «Башкирское долголетие» смогли посетить многие туристические места родного Башкортостана.

«Вы молодцы, что несмотря на свой возраст ведете активный образ жизни, занимаетесь физкультурой, бываете в поездках по республике. Агидель прекрасный, чистый, благоустроенный город», – отметил Радий Хабиров.

Во время общения со спецкором «Башинформа» Глава республики сказал, что Агидель нельзя сравнивать ни с одним городом республики.

«Он небольшой, тут каждый друг друга знает. Вы знаете его историю, как он начинался. Будущее Агидели, на мой взгляд, в плане экономики – это какие-то особые преференциальные режимы. Тут нет ни одного градообразующего предприятия. Поэтому здесь будущее в малом бизнесе. А малый бизнес придёт, если здесь будут хорошие преференциальные условия. Вот об этом надо думать», – сказал руководитель республики.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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