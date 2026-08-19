В Башкирии городская библиотека Агидели станет центром общественной жизни

В этом году планируется завершить внутренние работы и отремонтировать часть фасада, а полностью обновить внешний облик библиотеки — в 2027-м. В результате в учреждении появятся современные зоны для посетителей всех возрастов, включая маломобильные группы населения. Сегодня с ходом работ в рамках рабочей поездки ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

И. о. министра культуры республики Наталья Лапшина рассказала, что в 2026 году в рамках реализации национального проекта «Семья» выделены средства федерального бюджета по программе «Модернизация региональных и муниципальных библиотек» на проведение капитального ремонта в объёме 25,8 млн рублей. Главная цель модернизации — создать не просто книгохранилище, а многофункциональную точку притяжения для жителей всех возрастов. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды, чтобы учреждение стало по-настоящему доступным и комфортным для маломобильных групп населения. В результате здесь появятся современные читательские зоны с удобной мебелью, интерактивные пространства для детей и подростков, где можно будет не только читать, но и заниматься творчеством, а также удобные коворкинг-зоны и лектории для взрослых. Кроме того, будут созданы цифровые медиатеки с доступом к электронным ресурсам. Обновлённая Центральная библиотека станет настоящим центром общественной жизни Агидели, местом для развития, общения и семейного досуга, что полностью соответствует целям нацпроекта «Семья».

«Такая большая работа у нас идет по всей республике. Вспомните, в Татышлинском районе мы были, какая хорошая библиотека. Это большая федеральная программа. Надо детей отвлекать от гаджетов, чтобы они читали книги. У меня-то маленький сын ещё сам не читает, но мама ему читает. Мы покупаем разные книги, полезные и нужные. Я считаю, что мы им должны привить культуру чтения книг», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.