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17:02 (UTC+5), 19 Августа 2026

В Башкирии городская библиотека Агидели станет центром общественной жизни

Здание Центральной библиотеки в Агидели модернизируют в рамках нацпроекта «Семья». К работам приступили в 2025 году, тогда специалисты привели в порядок кровлю.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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В этом году планируется завершить внутренние работы и отремонтировать часть фасада, а полностью обновить внешний облик библиотеки — в 2027-м. В результате в учреждении появятся современные зоны для посетителей всех возрастов, включая маломобильные группы населения. Сегодня с ходом работ в рамках рабочей поездки ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

И. о. министра культуры республики Наталья Лапшина рассказала, что в 2026 году в рамках реализации национального проекта «Семья» выделены средства федерального бюджета по программе «Модернизация региональных и муниципальных библиотек» на проведение капитального ремонта в объёме 25,8 млн рублей. Главная цель модернизации — создать не просто книгохранилище, а многофункциональную точку притяжения для жителей всех возрастов. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды, чтобы учреждение стало по-настоящему доступным и комфортным для маломобильных групп населения. В результате здесь появятся современные читательские зоны с удобной мебелью, интерактивные пространства для детей и подростков, где можно будет не только читать, но и заниматься творчеством, а также удобные коворкинг-зоны и лектории для взрослых. Кроме того, будут созданы цифровые медиатеки с доступом к электронным ресурсам. Обновлённая Центральная библиотека станет настоящим центром общественной жизни Агидели, местом для развития, общения и семейного досуга, что полностью соответствует целям нацпроекта «Семья».

«Такая большая работа у нас идет по всей республике. Вспомните, в Татышлинском районе мы были, какая хорошая библиотека. Это большая федеральная программа. Надо детей отвлекать от гаджетов, чтобы они читали книги. У меня-то маленький сын ещё сам не читает, но мама ему читает. Мы покупаем разные книги, полезные и нужные. Я  считаю, что мы им должны привить культуру чтения книг», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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