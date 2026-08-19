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12:32 (UTC+5), 19 Августа 2026

В Уфе для жителей пострадавшего дома организовали пункт размещения

Фото: пресс-служба | администрация Уфы
Гульфия Акулова
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В Уфе для жителей дома, подвергшегося атаке БПЛА, организован пункт временного размещения, сообщили в мэрии.

Напомним, сегодня утром силы ПВО перехватили шесть беспилотных летательных аппаратов. Один из них попал в жилой дом в микрорайоне Затон.

В результате повреждено остекление на верхних этажах — порядка 10 квартир, обломки и осколки упали на припаркованные машины.

Один человек — иностранный студент БГМУ — ранен, ему оказывается вся необходимая медпомощь. Состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщалось ранее.

Сформирован оперативный штаб, проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также совещание с жителями домов, пострадавших от атаки. По итогам встречи и. о. главы администрации Уфы Рустам Шарипов пояснил алгоритм дальнейших действий властей.

«Мы встретились с жителями, разъяснили им условия и формат нашего дальнейшего взаимодействия. У нас уже есть нормативно-правовая база, которая позволит достаточно быстро принять решения по оказанию помощи пострадавшим», — прокомментировал Рустам Шарипов.

По словам Рустама Шарипова, Глава республики Радий Хабиров дал прямое поручение немедленно приступить к ликвидации всех последствий ночного удара.

«Этим мы и будем заниматься в ближайшее время», — подчеркнул он.
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