Радий Хабиров рассказал о состоянии пострадавшего во время атаки БПЛА

Глава Башкортостана Радий Хабиров подвел итоги отражения атаки беспилотников на промышленные объекты и жилые кварталы Уфы.

Как сообщало ранее агентство, сегодня утром силы ПВО перехватили шесть беспилотных летательных аппаратов. Один из них отклонился от курса и попал в жилой дом в микрорайоне Затон. На месте работают все экстренные службы.

«Пострадал один парень из Индии, студент нашего медуниверситета. По последней информации, с ним всё в порядке, отделался испугом. Тем не менее мы его обследуем, чтобы всё было хорошо», — заявил глава региона журналисту «Башинформа» по горячим следам сегодняшней атаки БПЛА.

В минздраве сообщили, что пострадавший находится в больнице, ему оказывается вся необходимая медпомощь. Состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Глава администрации Уфы Рустам Шарипов находится на месте падения беспилотника в микрорайоне Затон. Жилой дом получил повреждения остекления на верхних этажах, сейчас специалисты оценивают объем работ для быстрого восстановления здания. По словам градоначальника, повреждены несколько квартир и автомобилей.

Еще один дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода, где возникло небольшое возгорание. Как уточнил Радий Хабиров, огонь затронул установку, которая находилась в ремонте.

«Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб. Думаю, в течение пары дней всё это восстановят. Мы сильно укрепили наш нефтеперерабатывающий узел», — отметил руководитель региона.