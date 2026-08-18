Движение на Октябрьской революции в Уфе запустят в 20-х числах сентября

Автомобильное движение по улице Октябрьской революции в Уфе на участке от улицы Цюрупы до улицы Воровского планируют запустить в 20-х числах сентября текущего года. Об этом сегодня подрядчики доложили Главе Башкортостана.

Радий Хабиров поздним вечером в завершение рабочего дня заехал посмотреть, как идет реконструкция будущей полупешеходной улицы столицы республики. Проект, стартовавший в 2022 году, реализуется поэтапно и призван не только улучшить городскую инфраструктуру, но и бережно возродить историческое наследие.

«На сегодняшний день у нас показательным является участок — это от улицы Ленина до улицы Цюрупы. В таком же виде или даже лучше мы хотим отработать участок от улицы Цюрупы до улицы Воровского. По состоянию на сегодняшний день здесь выполнен практически весь комплекс работ по переустройству либо строительству новых инженерных коммуникаций. На прошлой неделе дорожники уложили новый асфальт в три слоя. На сегодняшний день ведутся работы по строительству тротуаров, протягиваются кабельные линии под устройство наружного освещения. Планируем, что где-то 15–20 сентября на данном участке будет открыто движение», – доложил Главе республики начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе.

В этом году также будут завершены работы по устройству тротуара в граните по нечетной стороне улицы. По четной стороне отсыпят тротуар из асфальтогранулята, как временное решение, а уже в следующем году выполнят его из гранита, как и предусмотрено проектом. Проезжая часть улицы будет по одной полосе в каждом направлении, также имеется ещё третья полоса. Дорожники специально сделали антикарманы для транспорта.

«Как идет благоустройство в Уфе, надо периодически держать под личным контролем. Дорогу на этом участке проезжей части улицы Октябрьской революции мы откроем где-то в течение месяца. Но нам большой объём работы предстоит в самих домах. Каждый дом – это объект культурного наследия, инвесторы их будут приводить в порядок. У нас будет свой уфимский Арбат с кафе, музеями, другими интересными локациями.

Что касается темпов, то мы сейчас их соразмеряем с тем, что происходит в мире. Ресурсы большие идут на поддержку специальной военной операции, на сроки это, безусловно, влияет, и тут уж ничего не поделаешь. Здесь работы на долгие годы», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».