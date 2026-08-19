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12:46 (UTC+5), 19 Августа 2026

Глава Башкирии купил у садоводов Агидели овощи и пожелал им удачи

19 августа Глава Башкортостана Радий Хабиров начал рабочую поездку в город Агидель с общения с садоводами, которые продают излишки выращенных на своих участках овощей, фруктов и ягод в специально оборудованных торговых рядах.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Руководитель региона поинтересовался, есть ли на участках вода, газ, какие вопросы волнуют жителей. Глава администрации города Денис Ирназаров сообщил, что продолжается ремонт подъездных путей к СНТ и в целом муниципалитет обеспечивает транспортную доступность этих территорий. Одна из пенсионерок сказала, что большим подспорьем для пожилых жителей является карта «Алға».

– Без нее не было бы такого урожая, ездили бы в сад только раз в неделю. А так каждый день туда ездим. И дорога хорошая, асфальт привели в порядок в этом году, – отметила жительница города. – А ещё для участников проекта «Башкирское долголетие» в соседней Николо-Берёзовке организовали занятия танцами. С помощью карты «Алға» и там бываем каждую неделю. Иначе бы не смогли.

Радий Хабиров приобрел у садоводов овощи для дома и пожелал им удачи.

Напомним, что специальные торговые площадки, на которых садоводы могут реализовать излишки своей продукции, начали создавать в республике по поручению Главы Башкортостана с 2022 года. Причем воспользоваться ими можно совершенно бесплатно. Муниципалитеты, в свою очередь, занимаются вопросами их содержания, ремонта, уборки территории, а также контролируют, чтобы места не занимали коммерсанты. Всего в Башкортостане действует более 300 таких площадок, рассчитанных в общей сложности на 3,5 тысячи мест.

– Эта идея родилась во время пандемии коронавируса, когда все переживали, что люди по домам сидят, на работу не ходят. А сады всегда кормят людей, и эта традиция у нас в республике сохраняется до сих пор. Поэтому решили создать возможности для людей, чтобы они могли продать свою продукцию и немного заработать, – напомнил Глава Башкортостана, отвечая на вопрос корреспондента "Башинформа". – Главное – относиться к этому нужно очень ответственно. Хорошие места, поэтому важно, чтобы перекупщики сюда не приходили. Это всё для садоводов, а не для профессиональных продавцов. У них свои рынки есть. 
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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