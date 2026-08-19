Глава Башкирии в городе Агидели рассказал о развитии региона

Руководитель региона подчеркнул, что перед обществом стоят серьёзные вызовы, поэтому важно быть сплочёнными и уверенными в будущем.

– Башкортостан развивается, нас поддерживает Президент страны. Нашу республику глава государства очень любит, это я вам точно могу сказать. Любой вопрос, который я поднимаю, всегда получает поддержку, – сказал Радий Хабиров. – У нас выстроено хорошее, эффективное взаимодействие с правительством России, мы активно участвуем во всех федеральных программах.

Среди ключевых направлений дальнейшего развития территории Глава республики назвал поддержку малого и среднего бизнеса, обновление социальной инфраструктуры, ремонт дорог, развитие системы профессионального образования.

– Агидель – очень красивый и ухоженный город. Уже сегодня надо думать о его будущем и определять новые точки роста. Малый и средний бизнес – это тот локомотив, который даст второе дыхание, – отметил Глава республики. – Также необходимо использовать природный потенциал Агидели, развивать общественные территории, в том числе благодаря участию в федеральных программах. Что касается ремонта дорожной сети, то муниципалитет получит дополнительное финансирование на эти цели.

Радий Хабиров сообщил, что одним из крупных социальных проектов станет обновление Дома культуры. Для этого администрация города должна завершить все необходимые обследования и экспертизы.

– Уже в следующем году мы рассчитываем сюда зайти, обновим здание снаружи и внутри, благоустроим прилегающую территорию, – отметил руководитель региона.

Особое внимание планируют уделить развитию Агидельского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа и расширению перечня востребованных направлений подготовки. В частности, речь шла о педагогических и медицинских специальностях, чтобы молодёжь могла получать образование в родном городе и в дальнейшем оставаться здесь работать.

Также на встрече обсудили меры поддержки участников СВО и членов их семей, модернизацию коммунальной инфраструктуры, ремонт детской школы искусств, развитие сферы креативных индустрий, привлечение инвестиций.

В частности, представитель петербургской компании «НИА Инжиниринг» отметил, что в республике создали комфортные условия для ведения бизнеса, и сообщил, что предприятие откроет в Агидели производство вакуумно-плазменного оборудования. Юридическое лицо в регионе для этого уже зарегистрировали.