Башкирия: Путин открыл школу в Уфе, провели Гражданский форум

Про новый указ

На прошедшей неделе вышел указ Главы республики, направленный на повышение престижа профессии учителя. В документе прописаны меры поддержки педагогов в регионе. Так, в республике учреждается новая госнаграда – медаль «За педагогическую деятельность». Минпросвещения поручено создавать условия для профессионального развития учителей и обеспечить доступ к электронным образовательным ресурсам, чтобы постоянно совершенствовать знания; лучшие практики освещать в СМИ и поощрять отличившихся специалистов; за каждым молодым специалистом закрепить опытного наставника. Также учителя смогут бесплатно посещать музеи, без очереди отправлять своих детей в садики.

«Я подписал этот указ, прошу его развивать дальше. Мы договорились с министерством, что работа будет продолжена», — подчеркнул Радий Хабиров на совещании 24 августа. Он поручил правительству республики утвердить «дорожную карту» по поддержке педагогов до 2030 года. Указ Радия Хабирова подготовлен в продолжение июльского указа президента Владимира Путина об особом статусе педагога в стране.

Про совет по ИИ

25 августа в уфимском конгресс-холле прошло первое заседание Совета при Главе республики по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Совет создан по поручению президента Владимира Путина. «Теперь я лично ежеквартально буду докладывать о его работе главе государства», – сказал на заседании Радий Хабиров.