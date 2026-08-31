Башкирия: Путин открыл школу в Уфе, провели Гражданский форум

На прошедшей неделе вышел указ Главы республики, направленный на повышение престижа профессии учителя. В документе прописаны меры поддержки педагогов в регионе. Так, в республике учреждается новая госнаграда – медаль «За педагогическую деятельность». Минпросвещения поручено создавать условия для профессионального развития учителей и обеспечить доступ к электронным образовательным ресурсам, чтобы постоянно совершенствовать знания; лучшие практики освещать в СМИ и поощрять отличившихся специалистов; за каждым молодым специалистом закрепить опытного наставника. Также учителя смогут бесплатно посещать музеи, без очереди отправлять своих детей в садики.
«Я подписал этот указ, прошу его развивать дальше. Мы договорились с министерством, что работа будет продолжена», — подчеркнул Радий Хабиров на совещании 24 августа. Он поручил правительству республики утвердить «дорожную карту» по поддержке педагогов до 2030 года. Указ Радия Хабирова подготовлен в продолжение июльского указа президента Владимира Путина об особом статусе педагога в стране.
25 августа в уфимском конгресс-холле прошло первое заседание Совета при Главе республики по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Совет создан по поручению президента Владимира Путина. «Теперь я лично ежеквартально буду докладывать о его работе главе государства», – сказал на заседании Радий Хабиров.
По его словам, в нашей республике ИИ уже внедряют в разных сферах – в медицине, сельском и дорожно-транспортном хозяйстве, в ЖКХ, в госуправлении – везде, где есть рутина, которую можно и нужно «делегировать» искусственному интеллекту. «Так мы освободим ресурсы для сложной, творческой, экспертной работы, с которой справится только человек», – подчеркнул Глава. В планах внедрить ИИ-модули в систему документооборота, в работу ЦУР, чтобы освободить чиновников от «бумажной» работы. «Создадим Центр компетенций, который будет заниматься цифровой трансформацией госуправления», – информировал руководитель республики. В правительстве Башкирии создан департамент развития ИИ. В исполнительных органах власти определены ответственные за внедрение ИИ-технологий в госоргане и курируемой отрасли, прорабатываются пилотные проекты. По словам Хабирова, локомотивом всех этих изменений должен стать республиканский Совет по ИИ, на площадке которого будут уделять внимание как вопросам ИИ, так и другим цифровым технологиям. На следующем Совете рассмотрят «дорожную карту» по внедрению ИИ и подробно обсудят каждое направление.
«Хочу услышать предложения, как мы начнем выводить ИИ-разработки наших вузовских лабораторий в реальный сектор экономики. Как поддержим местные ИТ-компании», – обратился Глава к участникам заседания. Он поручил минцифры представить предложения по направлениям поддержки наших ИТ-разработчиков.
По словам Хабирова, в работу по внедрению ИИ также включились муниципалитеты. Один из таких проектов в сфере ЖКХ – создается цифровой двойник системы теплоснабжения в Белорецке. «С его помощью сможем анализировать состояние инфраструктуры, определять наиболее уязвимые участки сетей, грамотно проводить модернизацию и свести к минимуму риски коммунальных аварий», – пояснил Глава. Затем этот опыт внедрят в других городах и районах.
На совете также сообщили, что высокоскоростным мобильным интернетом обеспечены более 92% жителей республики. В рейтинге цифровой трансформации регион достиг максимальных баллов в части госуслуг – 100% по всем показателям блока.
25 августа, поздравляя сотрудников МФЦ с профессиональным праздником, Глава республики отметил, что центры охватывают более 99% населения региона. Через центры можно получить 500 услуг, и большинство из них в электронном виде. Среднее время ожидания составляет чуть больше 5 минут.
26 августа в Башкортостане с рабочей поездкой побывала министр сельского хозяйства России Оксана Лут. На встрече с министром Радий Хабиров обсудил развитие агропромкомплекса республики, который является одним из основ экономики.
Сейчас в республике в разгаре уборка урожая. «Несмотря на неустойчивые погодные условия, аграрии убрали уже 50% засеянных площадей, намолотив порядка 2 млн тонн зерна», – сообщил Хабиров. Эффективной работе помогает хорошая сельхозтехника. С 2020 года наши аграрии закупили машин и оборудования на 80 млрд рублей. Только в этом году купили техники более чем на 9 млрд рублей, сообщил Глава. Для подготовки кадров для отрасли у нас открывают в школах агротехклассы, обновляют колледжи и общежития. По нацпроекту продолжается ремонт аграрного университета. А преображать наши села и повышать уровень комфорта жителей помогает госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». По ней в районах сейчас строят большую школу, ледовый дворец, жилье. В 2020-2025 годах на её реализацию направили 10 млрд рублей. Это позволило улучшить жилищные условия для 760 семей.
Оксана Лут отметила, что Башкортостан – один из ключевых сельскохозяйственных регионов страны. На селе проживает 1,5 миллиона человек. Здесь представлены все ведущие направления отрасли: растениеводство, животноводство, ветеринария, наука и образование.
В ЦУРе министр сельского хозяйства России и Глава Башкирии вручили лучшим работникам отрасли госнаграды. «Благодаря вам и компаниям, в которых вы работаете, наши граждане могут вкусно есть и каждый день видеть богатый ассортимент, которого нет в большинстве стран. Вся Россия знает башкирскую продукцию, башкирские бренды», – отметили заслуги сельчан.
С новыми разработками и стартапами в сфере АПК Оксана Лут и Радий Хабиров ознакомились в межвузовском кампусе и УФИЦ РАН, посетив там лаборатории. В частности, наши ученые реализуют инициативы по восстановлению поглощения углерода на заброшенных сельхозугодиях, производству стройматериалов из отходов растениеводства, разрабатывают технологию для повышения питательности овощей, создают препараты для повышения урожайности и устойчивости растений к засухе и болезням и другие.
Также они ознакомились с инновационными разработками Башкирского аграрного университета и ходом его модернизации. Вуз вошёл в программу «Приоритет 2030» и получил федеральную поддержку на реализацию инициатив. «Здесь очень большой объём вложений. В результате появились современные оснащённые помещения, идёт ремонт уже третьего общежития. Таких инвестиций в вуз не было с момента его основания», – отметил Хабиров, поблагодарив Минсельхоз России за поддержку инициатив. Гости посетили Центр прогрессивных технологий, эмбриологии и генетики, а также лабораторию «Центр агронетики».
«Это один из ключевых вузов в системе Минсельхоза, который вошёл в программу «Приоритет 2030». Фактически это не только образование, но и научное развитие», – подчеркнула федеральный министр. На базе вуза формируется центр цифрового фенотипирования сельхозкультур. По направлению животноводства здесь решают задачи повышения продуктивности и увеличения объёма производства мяса. На площадке вуза Глава республики и министр также провели встречу с представителями регионального бизнес-сообщества.
Некоммерческий сектор Башкирии всегда был сильным, но с началом СВО работа НКО республики обрела особое значение. Об этом сказал Радий Хабиров после пленарной дискуссии VIII Гражданского форума республики. Её тема была посвящена трансформации гражданского общества в условиях спецоперации. Форум, в котором принял участие Глава Башкирии, прошел 27 августа в уфимском конгресс-холле «Торатау» и стал ключевой площадкой коммуникации для власти, бизнеса, НКО и жителей. В этом году в нём участвовали представители НКО не только из Башкирии, но и из других регионов страны. Участники обсудили партнёрство общества и бизнеса, роль НКО в решении социальных задач, поддержку благотворительности.
Перед началом мероприятия Глава Башкортостана и советник Президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев осмотрели выставку лучших практик НКО и ярмарку. В частности, были представлены инклюзивный проект по спортивной реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди», Центр полезной дневной занятости «РИТМ» для людей с ментальными особенностями. Глава также принял участие в небольшом поединке по армрестлингу с одним из тренеров клуба «Титан».
В своём выступлении Радий Хабиров отметил, что форум стал главной площадкой для принятия важных решений по развитию институтов гражданского общества. «В ходе общения с вами мы сформировали инфраструктуру поддержки некоммерческих организаций», – сказал он. Глава подчеркнул, что наши НКО занимаются очень разной сферой – экологией, инвалидами, общественным контролем над ЖКХ, там, где государство, может быть, не столь активно и поворотливо, но всё равно работают на единение нашего общества. Глава отметил, что в республике действуют более 6 тысяч НКО, из них большое половины – социально ориентированные. Башкортостан лидирует в стране по привлечению средств Фонда президентских грантов. С 2014 года более 1150 проектов республики получили поддержку фонда на 1,5 млрд рублей. Также ежегодно 100 млн рублей НКО получают, участвуя в конкурсах Фонда грантов Главы РБ.
По словам Хабирова, сейчас деятельность управленческой команды, реального сектора экономики, наших жителей строится вокруг главного принципа – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! «В каждом городе или небольшом населённом пункте появляются группы людей самых разных возрастов, цель которых – помочь бойцам на СВО», – сказал Глава республики. Он также подчеркнул, что у нас сильная Общественная палата, она объединяет авторитетных людей, представляющих некий срез нашего общества, сильное правозащитное движение. «Всю работу в этой сфере мы выстроили на чёткой, системной основе», – сказал Хабиров и поблагодарил участников форума за «беспокойные сердца и бескорыстные души».
По мнению председателя СПЧ, «наш народ – один из самых сильных в мире. Он в значительной степени влияет на ход истории. Безусловно, у нас очень сильное гражданское общество. И на примере Башкортостана мы видим, какое огромное количество вопросов оно решает».
Далее Радий Хабиров ответил на вопросы участников форума. Они касались включения инициативы НКО по онлайн-бронированию льготных билетов в программу «Башкирское долголетие», открытия у нас проектного офиса Фонда культурных инициатив, спецкурсов для желающих работать в военных госпиталях, также меры поддержки волонтёров СВО. По всем вопросам Глава дал поручения. В завершение он поблагодарил участников за конструктивный разговор и отметил, что некоммерческий сектор республики всегда был сильным, а с началом СВО его деятельность обрела особое значение. «В ближайшее время планирую встретиться с ними, обсудить меры поддержки», – сказал Радий Хабиров.
28 августа Глава Башкирии посетил парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Радий Хабиров отметил, что территория развивается, а также передал парку макетные образцы советского и российского оружия, которые выставят для демонстрации курсантам. Сейчас здесь строители возводят спорткомплекс с бассейном и духовно-просветительский центр. А скоро в парке появится электротранспорт для перевозки грузов, также пополнится экспозиция военной техники.
Руководитель республики также обсудил событийную повестку. Она предусматривает проведение большого количества мероприятий. Так, с 28 августа и до 9 сентября парк принимает участников IV Международного геологического чемпионата «ГеоВызов». Это одно из крупнейших мировых соревнований для студентов-геологов. На чемпионат приехали более 300 студентов из 19 регионов России и 13 стран мира. В частности, к нам прибыла делегация из ведущих университетов Зимбабве. Они привезли свой научный проект по гидрогеологии и борются за победу с сильнейшими вузами мира.
29 августа в уфимском в микрорайоне Глумилино распахнул свои двери новый корпус школы № 88. В его открытии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. На открытии Радий Хабиров доложил Путину о том, как развивается образование в республике, и поблагодарил президента за поддержку. Новая школа, рассчитанная на 1225 учеников, находится напротив Дворца борьбы, который глава государства лично открыл в 2024 году.
«Школа, которую мы открыли, — действительно XXI века, очень хорошая, светлая и современная. И очень здорово, что она не единственная в своем роде, — отметил Хабиров во время церемонии. — Новые, красивые учреждения образования появляются в разных уголках республики. А тем, что работают уже много лет, мы даем вторую жизнь — благодаря президентской программе капитального ремонта». По его словам, такой подход дает хороший эффект – у нас становится больше 100- и 200-балльников по итогам ЕГЭ, больше победителей Всероссийской олимпиады школьников. Пользуясь случаем, Хабиров пригласил Путина на открытие в Уфе межвузовского кампуса, который планируют запустить до конца этого года. А 1 сентября 2027 года в Уфе откроют математический лицей-интернат для самых талантливых детей Башкортостана, строительство которого также поддержал президент Владимир Путин.
Завтра, 1 сентября, в школы республики пойдёт более полумиллиона школьников, из них 41 тысяча первоклашек.
В минувшие выходные в уфимском парке «Кашкадан» уже в 14-й раз прошел республиканский фестиваль «Молочная страна». В этом году гастропраздник посвящен Году большой и дружной семьи и объединил 150 производителей молочной продукции. По традиции гостей встречали приветственным стаканом молока. Здесь работали молочная ярмарка, фермерский рынок, сырная лавка, площадка с медом, «Мясной бульвар» и Кумысная деревня. Посетители могли продегустировать свежий башкирский кумыс, корот, эремсек и десятки видов сыров, участвовали в розыгрышах призов и мастер-классах.
На семейном фестивале побывал Радий Хабиров. Он отметил, что «Башкортостан — один из самых «молочных» регионов страны. Наши предприятия реализуют крупные инвестпроекты, модернизируют производства, строят индустриальные фермы и создают новые рабочие места». Глава посетил экспозиции крупных производителей молочной продукции и обсудил перспективы дальнейшего развития отрасли, а также побывал на ярмарке фермерских товаров.
Радий Хабиров отметил, что фестиваль очень популярен у наших жителей и способствует росту потребления молочных продуктов. При этом праздник имеет и экономическую основу. «Мы стремимся развивать формат крупных индустриальных животноводческих ферм и современных перерабатывающих производств. Безусловно, за такими предприятиями — будущее молочной отрасли», – подчеркнул он.
На прошедшей неделе Глава республики вручил госнаграды участникам СВО из Башкортостана за мужество и героизм при исполнении воинского долга. Ордена генерала Шаймуратова удостоен командир хозотделения взвода обеспечения танкового батальона войсковой части Минобороны РФ Павел Пстыга. До начала СВО он работал в аппарате правительства Башкортостана. Медалью генерала Шаймуратова награжден командир отделения 3-го мотострелкового батальона им. Алмаза Сафина войсковой части Минобороны РФ Рим Амирханов.
«Я про ваши подвиги читаю, восхищаюсь. Оба служат в батальоне имени Алмаза Сафина, названном именем нашего Героя. Все эти вещи должны быть сохранены и людям рассказаны, как они открывались, как наносили поражение врагу», – отметил Радий Хабиров на церемонии награждения.
Как у нас в республике поддерживают ветеранов СВО, представили на форуме в Москве. Первый всероссийский форум ветеранов СВО «Вместе победим» объединил более двух тысяч человек. Башкирию на форуме представляли десять ветеранов и отец Героя России Тамерлана Ильгамова Айсар Ильгамов. На форуме показали наши уникальные практики – общественные проекты «Женщина — мать нации», «Отец защитника Отечества», «СВОя семейная гостиная». Они рекомендованы к масштабированию в других регионах.
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