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21:39 (UTC+5), 27 Августа 2026

Радий Хабиров поручил включить инициативу НКО в «Башкирское долголетие»

Глава Башкортостана на пленарном заседании Гражданского форума ответил на вопросы участников форума.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Так, представитель Уфимской городской организации «Мир» обратился с просьбой адаптировать для общего пользования систему онлайн-бронирования льготных билетов, которую они разработали в 2020 году. Речь идёт об открытии личных кабинетов учреждений культуры на единой платформе, где будут размещать доступные места для инвалидов, ветеранов и пенсионеров.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Глава Башкортостана поручил правительству республики проработать включение этой инициативы в республиканскую программу «Башкирское долголетие».

— Возможно, что в перспективе подумаем и о создании единого портала для сбора информации о наличии билетов в культурные учреждения республики, — сказал Радий Хабиров.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Ранее Радий Хабиров назвал главный принцип работы НКО Башкирии.

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