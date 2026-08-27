Радий Хабиров поручил включить инициативу НКО в «Башкирское долголетие»

Так, представитель Уфимской городской организации «Мир» обратился с просьбой адаптировать для общего пользования систему онлайн-бронирования льготных билетов, которую они разработали в 2020 году. Речь идёт об открытии личных кабинетов учреждений культуры на единой платформе, где будут размещать доступные места для инвалидов, ветеранов и пенсионеров.
Глава Башкортостана поручил правительству республики проработать включение этой инициативы в республиканскую программу «Башкирское долголетие».
— Возможно, что в перспективе подумаем и о создании единого портала для сбора информации о наличии билетов в культурные учреждения республики, — сказал Радий Хабиров.
Ранее Радий Хабиров назвал главный принцип работы НКО Башкирии.
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