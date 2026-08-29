Суббота, 29 Августа 2026
Уфа
+11 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
14:43 (UTC+5), 29 Августа 2026

В Уфу продолжают прибывать участники Международного чемпионата «Геовызов»

Напомним, в республике до 7 сентября IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов». Это одно из крупнейших мировых соревнований для студентов-геологов.

Фото: минэкологии РБ | канал в МАХ
Гульфия Акулова
Прослушать статью:

В текущем сезоне за победу борются более 300 студентов из 40 команд, представляющих 19 регионов России и 13 зарубежных государств, сообщал «Башинформ».

Одними из самых ожидаемых гостей стали студенты-геологи из далекого Зимбабве — в столицу Башкортостана прибыла делегация из двух ведущих университетов страны.

Команда подошла к участию максимально основательно. Подготовка велась на протяжении длительного времени, а в багаже зимбабвийских геологов — собственный амбициозный научный проект в области гидрогеологии. Студенты настроены решительно и намерены бороться за победу с сильнейшими вузами мира.

Для африканских участников геология — это не просто наука о горных породах.

«Это зашифрованная история планеты, где кристаллы хранят тайны, а каждый пласт имеет свой голос, — делятся они. — Мы убеждены — то, что скрыто под землей, питает мир, а вода подчас таит в себе не меньше ресурсов, чем нефть и газ. Жара и давление превращают прошлое в энергию».

Именно эти глубинные процессы легли в основу их исследовательского проекта.

«Уверен, приезд столь сильной международной команды сделает наш чемпионат по-настоящему ярким событием в мире науки. Следите за новостями из Уфы — впереди много открытий», — отметил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

В прошлом году абсолютным победителем чемпионата стала команда Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщало агенство. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru