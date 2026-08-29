В Уфу продолжают прибывать участники Международного чемпионата «Геовызов»

В текущем сезоне за победу борются более 300 студентов из 40 команд, представляющих 19 регионов России и 13 зарубежных государств, сообщал «Башинформ».

Одними из самых ожидаемых гостей стали студенты-геологи из далекого Зимбабве — в столицу Башкортостана прибыла делегация из двух ведущих университетов страны.

Команда подошла к участию максимально основательно. Подготовка велась на протяжении длительного времени, а в багаже зимбабвийских геологов — собственный амбициозный научный проект в области гидрогеологии. Студенты настроены решительно и намерены бороться за победу с сильнейшими вузами мира.

Для африканских участников геология — это не просто наука о горных породах.

«Это зашифрованная история планеты, где кристаллы хранят тайны, а каждый пласт имеет свой голос, — делятся они. — Мы убеждены — то, что скрыто под землей, питает мир, а вода подчас таит в себе не меньше ресурсов, чем нефть и газ. Жара и давление превращают прошлое в энергию».

Именно эти глубинные процессы легли в основу их исследовательского проекта.

«Уверен, приезд столь сильной международной команды сделает наш чемпионат по-настоящему ярким событием в мире науки. Следите за новостями из Уфы — впереди много открытий», — отметил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

В прошлом году абсолютным победителем чемпионата стала команда Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщало агенство.