В Башкирии до конца года мобильным интернетом обеспечат 94% жителей

По итогам 2025 года высокоскоростным мобильным интернетом обеспечены более 92% жителей республики. В 2026 году запланирован запуск около 2 тыс. базовых станций в 90 населенных пунктах республики. Это позволит довести уровень обеспеченности жителей высокоскоростным мобильным интернетом до 93 – 94%. Эти данные на первом заседании Совета при Главе республики по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта привел заместитель премьер-министра правительства республики Олег Ли.
«На сегодняшний день на портале Госуслуг подтвержденные учетные записи имеют более 75% жителей республики. В электронный вид переведены все востребованные услуги. В рейтинге цифровой трансформации республика достигла максимальных баллов в части госуслуг – 100% по всем показателям блока», – отметил Олег Ли.
По данным ФНС, по итогам 2025 года в Башкортостане зарегистрировано 4642 ИТ-компании (юридические лица и индивидуальные предприниматели), рост на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. Основной прирост обеспечен за счет индивидуальных предпринимателей, количество которых достигло 3374 единиц. По данным Башкортостанстата, по итогам 2025 года среднесписочная численность работников предприятий в области информации и связи составила 21,8 тыс. человек. По данным открытых сведений ФНС, доходы региональных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, по итогам 2025 года составили 6,6 млрд руб., что превышает показатели 2024 года на 1 млрд руб. По данным Башкортостанстата, средняя заработная плата в области информации и связи достигла 103,1 тыс. рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.