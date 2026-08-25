В Башкирии до конца года мобильным интернетом обеспечат 94% жителей

По итогам 2025 года высокоскоростным мобильным интернетом обеспечены более 92% жителей республики. В 2026 году запланирован запуск около 2 тыс. базовых станций в 90 населенных пунктах республики. Это позволит довести уровень обеспеченности жителей высокоскоростным мобильным интернетом до 93 – 94%. Эти данные на первом заседании Совета при Главе республики по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта привел заместитель премьер-министра правительства республики Олег Ли.

«На сегодняшний день на портале Госуслуг подтвержденные учетные записи имеют более 75% жителей республики. В электронный вид переведены все востребованные услуги. В рейтинге цифровой трансформации республика достигла максимальных баллов в части госуслуг – 100% по всем показателям блока», – отметил Олег Ли.

По данным ФНС, по итогам 2025 года в Башкортостане зарегистрировано 4642 ИТ-компании (юридические лица и индивидуальные предприниматели), рост на 10,3% по сравнению с предыдущим годом. Основной прирост обеспечен за счет индивидуальных предпринимателей, количество которых достигло 3374 единиц. По данным Башкортостанстата, по итогам 2025 года среднесписочная численность работников предприятий в области информации и связи составила 21,8 тыс. человек. По данным открытых сведений ФНС, доходы региональных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, по итогам 2025 года составили 6,6 млрд руб., что превышает показатели 2024 года на 1 млрд руб. По данным Башкортостанстата, средняя заработная плата в области информации и связи достигла 103,1 тыс. рублей.