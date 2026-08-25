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12:21 (UTC+5), 25 Августа 2026

В Уфе проходит первое заседание Совета при Главе республики по внедрению ИИ

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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25 августа в уфимском конгресс-холле «Торатау» проходит первое заседание Совета при Главе республики по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. В его состав вошли представители госорганов, муниципальной власти, институтов развития, научного сообщества, банковской сферы и предприятий IT-сферы.

«Совет учрежден в мае этого года по поручению нашего Президента. Теперь я лично ежеквартально буду докладывать о его работе главе государства. Нам предстоит подготовить план заседаний Совета. Прошу всех участников направить свои предложения в минцифры республики. Также прошу провести анализ работы, в целом инвентаризацию всех действующих коллегиальных органов в сфере цифровизации. В 2022 году мы создавали Штаб по кибер­безопасности, в 2024 году – Комиссию по переходу на отечественное ПО. Есть и другие рабочие группы. Нужно исключить дублирование функций и привести всю эту работу к единому знаменателю. Прошу правительство внести свои предложения. На этой площадке мы будем уделять внимание как вопросам искусственного интеллекта, так и другим современным цифровым технологиям», – отметил Радий Хабиров.  
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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В республике основные направления работы по линии искусственного интеллекта были определены в мае в рамках стратегической сессии. В правитель­стве республики создан Департамент развития ИИ. Во всех республиканских исполнительных органах определены ответственные на уровне заместителя руководителя за внедрение ИИ-технологий в госоргане и курируемой отрасли.

– Сейчас формируется план мероприятий по внедрению ИИ. Задействованы все исполнительные органы. Привлекаются учреждения науки и бизнес. На следующем заседании рассмотрим «дорожную карту». Важно, чтобы мы выработали понятный и реалистичный перечень задач. Каждое направление будем подробно обсуждать. Прошу всех быть готовыми к защите своих проектов. Хочу услышать предложения, как мы начнем выводить ИИ-разработки наших вузовских лабораторий в реальный сектор экономики. Как поддержим местные ИТ-компании. По итогам XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин дал поручение по «донастройке» механизма поддержки отечественных цифровых решений, в том числе с применением ИИ-технологий. Прошу минцифры республики провести такую работу на региональном уровне и представить дополнительные предложения по направлениям поддержки наших разработчиков», – поставил задачи Глава региона.  

Основная повестка сегодняшнего заседания посвящена вопросам внедрения ИИ в госуправлении. Госслужащие республики активно обучаются основам ИИ. Развивается деятельность нашего ЦУРа. Прорабатываются пилотные проекты по внедрению ИИ.  

«Вся эта работа ведётся совместно с федеральными экспертами, включая Сбербанк и Вымпелком. Наши партнеры достигли заметных результатов в сфере ИИ. Сегодня коллеги выступят на заседании. Спасибо вам, что поддерживаете нас, делитесь своими знаниями и практическим опытом. Наши муниципалитеты также включились в эти процессы. Обсудим один из таких ИИ-проектов в сфере ЖКХ на примере Белорецкого района», – сказал Глава республики.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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