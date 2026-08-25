В Уфе проходит первое заседание Совета при Главе республики по внедрению ИИ

25 августа в уфимском конгресс-холле «Торатау» проходит первое заседание Совета при Главе республики по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. В его состав вошли представители госорганов, муниципальной власти, институтов развития, научного сообщества, банковской сферы и предприятий IT-сферы.
«Совет учрежден в мае этого года по поручению нашего Президента. Теперь я лично ежеквартально буду докладывать о его работе главе государства. Нам предстоит подготовить план заседаний Совета. Прошу всех участников направить свои предложения в минцифры республики. Также прошу провести анализ работы, в целом инвентаризацию всех действующих коллегиальных органов в сфере цифровизации. В 2022 году мы создавали Штаб по кибербезопасности, в 2024 году – Комиссию по переходу на отечественное ПО. Есть и другие рабочие группы. Нужно исключить дублирование функций и привести всю эту работу к единому знаменателю. Прошу правительство внести свои предложения. На этой площадке мы будем уделять внимание как вопросам искусственного интеллекта, так и другим современным цифровым технологиям», – отметил Радий Хабиров.
В республике основные направления работы по линии искусственного интеллекта были определены в мае в рамках стратегической сессии. В правительстве республики создан Департамент развития ИИ. Во всех республиканских исполнительных органах определены ответственные на уровне заместителя руководителя за внедрение ИИ-технологий в госоргане и курируемой отрасли.
– Сейчас формируется план мероприятий по внедрению ИИ. Задействованы все исполнительные органы. Привлекаются учреждения науки и бизнес. На следующем заседании рассмотрим «дорожную карту». Важно, чтобы мы выработали понятный и реалистичный перечень задач. Каждое направление будем подробно обсуждать. Прошу всех быть готовыми к защите своих проектов. Хочу услышать предложения, как мы начнем выводить ИИ-разработки наших вузовских лабораторий в реальный сектор экономики. Как поддержим местные ИТ-компании. По итогам XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин дал поручение по «донастройке» механизма поддержки отечественных цифровых решений, в том числе с применением ИИ-технологий. Прошу минцифры республики провести такую работу на региональном уровне и представить дополнительные предложения по направлениям поддержки наших разработчиков», – поставил задачи Глава региона.
Основная повестка сегодняшнего заседания посвящена вопросам внедрения ИИ в госуправлении. Госслужащие республики активно обучаются основам ИИ. Развивается деятельность нашего ЦУРа. Прорабатываются пилотные проекты по внедрению ИИ.
«Вся эта работа ведётся совместно с федеральными экспертами, включая Сбербанк и Вымпелком. Наши партнеры достигли заметных результатов в сфере ИИ. Сегодня коллеги выступят на заседании. Спасибо вам, что поддерживаете нас, делитесь своими знаниями и практическим опытом. Наши муниципалитеты также включились в эти процессы. Обсудим один из таких ИИ-проектов в сфере ЖКХ на примере Белорецкого района», – сказал Глава республики.
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