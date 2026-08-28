Радий Хабиров ознакомился с развитием и обновлением парка «Патриот»

Сегодня, 28 августа, Радий Хабиров посетил военно-патриотический парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Глава Башкирии отметил, что территория развивается, а также передал парку макетные образцы советского и российского оружия, которые выставят для демонстрации курсантам.
Генеральный директор парка «Патриот» Айнур Салимгареев рассказал об укреплении материально-технической базы. В настоящее время строители продолжают возведение современного спорткомплекса с бассейном и духовно-просветительского центра.
Расширяется и технический парк. В частности, скоро здесь появится электротранспорт для перевозки по территории «Патриота» различных грузов, а также пополнится экспозиция военной техники.
Руководитель региона также обсудил событийную повестку. Она предусматривает проведение большого количества мероприятий. Так, с сегодняшнего дня и до 9 сентября парк «Патриот» принимает участников IV Международного геологического чемпионата «ГеоВызов», который проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Соревнования собрали более 300 студентов из 19 регионов России и 13 стран мира.
В ближайшее время здесь также пройдёт патриотический слёт «Территория героев» для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в начале октября в парке стартуют ежегодные учебные сборы для школьников.
Напомним, в начале августа 2026 года на одной из площадок парка «Патриот» открыли учебно-тренировочный воздушно-десантный комплекс и бюст Героя Советского Союза Василия Маргелова.
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