Суббота, 29 Августа 2026
Уфа
+10 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
16:34 (UTC+5), 28 Августа 2026

Радий Хабиров ознакомился с развитием и обновлением парка «Патриот»

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:

Сегодня, 28 августа, Радий Хабиров посетил военно-патриотический парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Глава Башкирии отметил, что территория развивается, а также передал парку макетные образцы советского и российского оружия, которые выставят для демонстрации курсантам.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы Республики Башкортостан

Генеральный директор парка «Патриот» Айнур Салимгареев рассказал об укреплении материально-технической базы. В настоящее время строители продолжают возведение современного спорткомплекса с бассейном и духовно-просветительского центра.

Расширяется и технический парк. В частности, скоро здесь появится электротранспорт для перевозки по территории «Патриота» различных грузов, а также пополнится экспозиция военной техники.

Руководитель региона также обсудил событийную повестку. Она предусматривает проведение большого количества мероприятий. Так, с сегодняшнего дня и до 9 сентября парк «Патриот» принимает участников IV Международного геологического чемпионата «ГеоВызов», который проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Соревнования собрали более 300 студентов из 19 регионов России и 13 стран мира.

В ближайшее время здесь также пройдёт патриотический слёт «Территория героев» для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в начале октября в парке стартуют ежегодные учебные сборы для школьников.

Напомним, в начале августа 2026 года на одной из площадок парка «Патриот» открыли учебно-тренировочный воздушно-десантный комплекс и бюст Героя Советского Союза Василия Маргелова.

Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы Республики Башкортостан
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru