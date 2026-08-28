В Уфу сегодня стартует IV чемпионат «ГеоВызов»

В соревнованиях примут участие более 300 студентов из 19 регионов России и 13 стран мира. Первыми зарубежными гостями стали команды из Узбекистана и Мексики. Узбекистан приехал обновленным составом, а для мексиканцев из города Фреснильо (где находится крупнейший серебряный рудник) это первый опыт участия.

Всего за победу поборются 40 команд.

Башкортостан представят студенты ведущих вузов — УУНиТ и УГНТУ, а также Октябрьского нефтяного и Акъярского горного колледжей.

Программа включает 12 сложных этапов. Победители получат возможность пройти стажировку на предприятиях геологической отрасли России.

«Башкортостан — уникальная геологическая территория: здесь соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал. Но главное — преемственность поколений и прочные связи между талантливой молодежью из разных стран и работодателями, которые становятся ключевым фактором успешной карьеры», — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

Чемпионат продлится до 9 сентября. Организаторами выступают Роснедра и Правительство республики.

В прошлом году асолютным победителем чемпионата стала команда Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщал «Башинформ».