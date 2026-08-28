В Уфу сегодня стартует IV чемпионат «ГеоВызов»

В соревнованиях примут участие более 300 студентов из 19 регионов России и 13 стран мира. Первыми зарубежными гостями стали команды из Узбекистана и Мексики. Узбекистан приехал обновленным составом, а для мексиканцев из города Фреснильо (где находится крупнейший серебряный рудник) это первый опыт участия.
Всего за победу поборются 40 команд.
Башкортостан представят студенты ведущих вузов — УУНиТ и УГНТУ, а также Октябрьского нефтяного и Акъярского горного колледжей.
Программа включает 12 сложных этапов. Победители получат возможность пройти стажировку на предприятиях геологической отрасли России.
«Башкортостан — уникальная геологическая территория: здесь соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал. Но главное — преемственность поколений и прочные связи между талантливой молодежью из разных стран и работодателями, которые становятся ключевым фактором успешной карьеры», — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.
Чемпионат продлится до 9 сентября. Организаторами выступают Роснедра и Правительство республики.
В прошлом году асолютным победителем чемпионата стала команда Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, сообщал «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.