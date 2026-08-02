В память о легенде ВДВ: в Башкирии открыли бюст Василию Маргелову

Биографическая справка:

Василий Филиппович Маргелов родился 27 декабря 1908 года в городе Екатеринославе (ныне — Днепр) в семье выходцев из Беларуси. Отец — Филипп Иванович Маркелов, рабочий-металлург (фамилия Маркелов у Василия Филипповича впоследствии была записана как Маргелов из-за ошибки в партбилете).

В 1928 году Василий Маргелов был призван в Красную армию и направлен учиться в Объединённую белорусскую военную школу в Минске, зачислен в группу снайперов.

В годы советско-финляндской войны командовал Отдельным разведывательным лыжным батальоном 596-го стрелкового полка 122-й дивизии. В начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, назначен командиром 3-го стрелкового полка 1-й дивизии народного ополчения Ленинградского фронта.

21 ноября 1941 года назначен командиром 1-го Особого лыжного полка моряков Балтийского флота для подготовки и проведения Шлиссельбургского десанта. Вопреки разговорам о том, что Маргелов «не приживётся», морпехи приняли командира, что особенно подчёркивало обращение к нему по флотскому эквиваленту звания «майор» — «товарищ капитан 3-го ранга». Полк Маргелова потерял в этом бою из 903 человек 500 убитыми и 200 ранеными. Тяжело раненого Василия Филипповича моряки вынесли с поля боя на эвакопункт, оборудованный на льду Ладожского озера.

Маргелов командовал моряками всего 7 дней, с 21 по 28 ноября 1941, и участвовал с ними всего в одном бою. Но боевая стойкость и мужество моряков произвели на него такое впечатление, что впоследствии, став командующим ВДВ, он добился права для десантников носить тельняшки — в знак того, что они переняли и с честью продолжают славные традиции старшего брата — морской пехоты. Однако, дабы подчеркнуть принадлежность к небу, у воздушных десантников тельняшки голубого цвета.

За время войны командир Маргелов был десять раз упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего. На Параде Победы в Москве гвардии генерал-майор Маргелов командовал батальоном в сводном полку 2-го Украинского фронта.

В 1948 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, и 30 апреля этого же года назначен командиром 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии (Псков).

28 октября 1967 года ему было присвоено воинское звание «генерал армии». Руководил действиями ВДВ при вводе войск в Чехословакию (Операция «Дунай»).

С января 1979 года — в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Выезжал в командировки в войска ВДВ, был председателем Государственной экзаменационной комиссии в Рязанском воздушно-десантном училище.

За время службы в ВДВ совершил более 60 прыжков с парашютом, последний из них — в 65-летнем возрасте. Жил и работал в Москве.

Скончался 4 марта 1990 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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