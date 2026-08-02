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В память о легенде ВДВ: в Башкирии открыли бюст Василию Маргелову

2 августа на территории военно—патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе проходят праздничные мероприятия, посвященные 96-летию Воздушно-десантных войск.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Сегодня в парке «Патриот» состоялось торжественное открытие бюста советскому военачальнику, командующему Воздушно-десантными войсками, Герою Советского Союза, генералу-армии Василию Маргелову и воздушно-десантного комплекса, который будет носить его имя.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Глава Башкортостана Радий Хабиров в своем выступлении отметил, что для него большая честь разделить этот торжественный момент с правнучкой легендарного генерала Полиной Леонидовной и её отцом Леонидом Петровичем.

«Имя Василия Маргелова золотыми буквами вписано в историю нашей страны. Всё, что мы делаем здесь, направлено на то, чтобы наши ребята были крепкими, сильными, настоящими воинами и патриотами и любили свою страну. А бюст генерала Маргелова — он ещё находится рядом с парашютно-десантным комплексом, который нашим детям позволит стать будущими воинами, будущими  десантниками. Спасибо ещё раз за эту инициативу. Спасибо, что сделали замечательный центр. И, конечно, вечная память и низкий поклон легендарному генералу», — сказал руководитель региона.
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Правнучка Василия Маргелова Полина Прасол поблагодарила руководство республики за такое внимание к ее прадеду. По ее словам, особенно приятно, что открытие бюста проходит в день ВДВ в парке «Патриот», которые носит имя Героя России, десантника Максима Серафимова.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Биографическая справка:

Василий Филиппович Маргелов родился 27 декабря 1908 года в городе Екатеринославе (ныне — Днепр) в семье выходцев из Беларуси. Отец — Филипп Иванович Маркелов, рабочий-металлург (фамилия Маркелов у Василия Филипповича впоследствии была записана как Маргелов из-за ошибки в партбилете).

В 1928 году Василий Маргелов был призван в Красную армию и направлен учиться в Объединённую белорусскую военную школу в Минске, зачислен в группу снайперов.

В годы советско-финляндской войны командовал Отдельным разведывательным лыжным батальоном 596-го стрелкового полка 122-й дивизии. В начале Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, назначен командиром 3-го стрелкового полка 1-й дивизии народного ополчения Ленинградского фронта.

21 ноября 1941 года назначен командиром 1-го Особого лыжного полка моряков Балтийского флота для подготовки и проведения Шлиссельбургского десанта. Вопреки разговорам о том, что Маргелов «не приживётся», морпехи приняли командира, что особенно подчёркивало обращение к нему по флотскому эквиваленту звания «майор» — «товарищ капитан 3-го ранга». Полк Маргелова потерял в этом бою из 903 человек 500 убитыми и 200 ранеными. Тяжело раненого Василия Филипповича моряки вынесли с поля боя на эвакопункт, оборудованный на льду Ладожского озера.

Маргелов командовал моряками всего 7 дней, с 21 по 28 ноября 1941, и участвовал с ними всего в одном бою. Но боевая стойкость и мужество моряков произвели на него такое впечатление, что впоследствии, став командующим ВДВ, он добился права для десантников носить тельняшки — в знак того, что они переняли и с честью продолжают славные традиции старшего брата — морской пехоты. Однако, дабы подчеркнуть принадлежность к небу, у воздушных десантников тельняшки голубого цвета.

За время войны командир Маргелов был десять раз упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего. На Параде Победы в Москве гвардии генерал-майор Маргелов командовал батальоном в сводном полку 2-го Украинского фронта.

В 1948 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, и 30 апреля этого же года назначен командиром 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушно-десантной дивизии (Псков).

28 октября 1967 года ему было присвоено воинское звание «генерал армии». Руководил действиями ВДВ при вводе войск в Чехословакию (Операция «Дунай»).

С января 1979 года — в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Выезжал в командировки в войска ВДВ, был председателем Государственной экзаменационной комиссии в Рязанском воздушно-десантном училище.

За время службы в ВДВ совершил более 60 прыжков с парашютом, последний из них — в 65-летнем возрасте. Жил и работал в Москве.

Скончался 4 марта 1990 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Также сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и почетные гости праздника возложили цветы к памятнику Героя России Максима Серафимова. Подробнее в этой публикации ИА «Башинформ».

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