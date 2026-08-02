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14:44 (UTC+5), 02 Августа 2026

В Башкирии отмечают 96-летие ВДВ

2 августа на территории военно—патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе проходят праздничные мероприятия, посвященные 96-й годовщине со дня образования ВДВ.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Глава Башкортостана Радий Хабиров и почетные гости праздника возложили цветы к памятнику Героя России Максима Серафимова.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Напомним, монумент был открыт 2 августа 2025 года и и посвящен не только старшему лейтенанту, но и всем воинам-десантникам, которые защищали и защищают нашу страну. Их имена навсегда останутся в памяти.

Максим Серафимов — пример мужества, стойкости, верности воинскому долгу. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, он проявил мужество и самоотверженность, защитив своих боевых товарищей ценой собственной жизни. Его подвиг стал символом отваги, силы духа и настоящего братства десантников.

Максим Серафимов родился в Уфе, окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и сразу же был назначен командиром группы спецназа во 2-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения ГРУ Генштаба.

С первых дней СВО он был на передовой. 27 февраля 2022 года его разведывательный отряд попал в смертельную засаду. Несмотря на подавляющее численное превосходство врага, Серафимов проявил невероятное мужество и хладнокровие, организовав оборону и лично уничтожив 30 боевиков и бронетранспортер. В критический момент, когда враг бросил гранату в его товарищей, Максим, не раздумывая, накрыл ее своим телом, спасая жизни своих подчиненных.

12 июля 2022 года указом Президента России Максиму Серафимову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

О том, как десантники из Башкирии выполняли боевые задачи СВО, читайте в большом материале Башинформа.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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