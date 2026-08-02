В Башкирии отмечают 96-летие ВДВ

Глава Башкортостана Радий Хабиров и почетные гости праздника возложили цветы к памятнику Героя России Максима Серафимова.
Напомним, монумент был открыт 2 августа 2025 года и и посвящен не только старшему лейтенанту, но и всем воинам-десантникам, которые защищали и защищают нашу страну. Их имена навсегда останутся в памяти.
Максим Серафимов — пример мужества, стойкости, верности воинскому долгу. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, он проявил мужество и самоотверженность, защитив своих боевых товарищей ценой собственной жизни. Его подвиг стал символом отваги, силы духа и настоящего братства десантников.
Максим Серафимов родился в Уфе, окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и сразу же был назначен командиром группы спецназа во 2-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения ГРУ Генштаба.
С первых дней СВО он был на передовой. 27 февраля 2022 года его разведывательный отряд попал в смертельную засаду. Несмотря на подавляющее численное превосходство врага, Серафимов проявил невероятное мужество и хладнокровие, организовав оборону и лично уничтожив 30 боевиков и бронетранспортер. В критический момент, когда враг бросил гранату в его товарищей, Максим, не раздумывая, накрыл ее своим телом, спасая жизни своих подчиненных.
12 июля 2022 года указом Президента России Максиму Серафимову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
О том, как десантники из Башкирии выполняли боевые задачи СВО, читайте в большом материале Башинформа.
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