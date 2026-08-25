МФЦ Башкирии отметил 15-летие деятельности

Херсонцев подчеркнул, что за этими результатами стоит профессионализм и сплочённость почти двух тысяч сотрудников, которые делают общение граждан с государством простым и удобным.

«Ваши центры госуслуг стабильно показывают высокие результаты эффективности деятельности. Являются активными участниками и постоянными лауреатами конкурса „Лучший МФЦ России“. Оказывают поддержку воссоединённым субъектам Российской Федерации. За всеми этими успехами стоит профессионализм и сплочённость руководства и коллектива», — сказал Алексей Херсонцев.

Справка ИА «Башинформ»

МФЦ Башкортостана создали в 2011 году по указу Президента России, чтобы упростить получение госуслуг. За 15 лет сеть выросла до 76 универсальных офисов, 46 обособленных подразделений и 366 выездных пунктов. Центры охватывают более 99% населения республики. Ежедневно сюда приходят около 10 тысяч заявителей, а среднее время ожидания составляет чуть больше 5 минут.