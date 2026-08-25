МФЦ Башкирии отметил 15-летие деятельности

Радий Хабиров поблагодарил коллектив МФЦ Башкирии за работу и отметил, что за 15 лет МФЦ вырос в крупную сеть, которая покрывает весь регион. Сегодня через центры можно получить около 500 услуг, и большинство из них в электронном виде, подчеркнул Глава республики.
«За 15 лет наш МФЦ прошел большой путь, охватив своими офисами всю республику. С вашей помощью жители могут получить 500 государственных и муниципальных услуг, причём большинство в электронном виде. И сегодня уже трудно представить нашу жизнь без МФЦ, — сказал Радий Хабиров. — Но главное — это вы, коллектив МФЦ. У вас непростая работа — по сути, для большого количества людей вы представляете государство. И от того, как вы встретите человека, как ему улыбнётесь, как быстро окажете услуги, зависит его настроение и в целом социальное самочувствие. Понимая важность вашей работы, мы в республике учредили профессиональный праздник и почётное звание „Заслуженный работник МФЦ Башкортостана“. Вы очень много делаете для людей».
С видеопоздравлением к коллективу обратился также статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. Он отметил, что успехи Башкирии не раз признавали на высоком уровне, а местные МФЦ часто становятся победителями всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России».
Херсонцев подчеркнул, что за этими результатами стоит профессионализм и сплочённость почти двух тысяч сотрудников, которые делают общение граждан с государством простым и удобным.
«Ваши центры госуслуг стабильно показывают высокие результаты эффективности деятельности. Являются активными участниками и постоянными лауреатами конкурса „Лучший МФЦ России“. Оказывают поддержку воссоединённым субъектам Российской Федерации. За всеми этими успехами стоит профессионализм и сплочённость руководства и коллектива», — сказал Алексей Херсонцев.
Справка ИА «Башинформ»
МФЦ Башкортостана создали в 2011 году по указу Президента России, чтобы упростить получение госуслуг. За 15 лет сеть выросла до 76 универсальных офисов, 46 обособленных подразделений и 366 выездных пунктов. Центры охватывают более 99% населения республики. Ежедневно сюда приходят около 10 тысяч заявителей, а среднее время ожидания составляет чуть больше 5 минут.
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