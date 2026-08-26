Оксана Лут и Радий Хабиров ознакомились с разработками учёных УФИЦ РАН

26 августа министр сельского хозяйства страны Оксана Лут, которая находится в республике с рабочей поездкой, и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (УФИЦ РАН).

Гости ознакомились с деятельностью научных лабораторий Института биохимии и генетики. Отметим, что УФИЦ РАН — крупнейший региональный научный центр Российской академии наук, в который входит 15 обособленных структурных подразделений. Директор учреждения Василий Мартыненко рассказал, что особое внимание учёные уделяют развитию агронауки.

— У нас четыре научных организации, связанных с сельским хозяйством, — Институт биологии, Институт биохимии и генетики, Башкирский НИИ сельского хозяйства и Опытная станция «Уфимская», — сказал Василий Мартыненко. — У нас работали выдающиеся деятели науки. В их числе — селекционер Сабирзян Абдуллович Кунакбаев, который создал известный сорт озимой ржи «Чулпан».

Институт биохимии и генетики — ведущее научное учреждение Волго-Уральского региона в области молекулярной биологии, генетики, физиологии и биохимии растений, а также молекулярной фармакологии, иммунологии и биотехнологии. За последние пять лет здесь реализовали более 30 проектов, поддержанных грантами Президента России, Российского производства фонда, Российского фонда фундаментальных исследований и Главы Башкортостана. Так, лаборатория геномных и постгеномных технологий в животноводстве реализует федеральные гранты в части разработки эффективных инструментов для развития отрасли, в том числе с использованием анализа больших данных.