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21:01 (UTC+5), 26 Августа 2026

Оксана Лут и Радий Хабиров ознакомились с разработками учёных УФИЦ РАН

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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26 августа министр сельского хозяйства страны Оксана Лут, которая находится в республике с рабочей поездкой, и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук (УФИЦ РАН).

Гости ознакомились с деятельностью научных лабораторий Института биохимии и генетики. Отметим, что УФИЦ РАН — крупнейший региональный научный центр Российской академии наук, в который входит 15 обособленных структурных подразделений. Директор учреждения Василий Мартыненко рассказал, что особое внимание учёные уделяют развитию агронауки.

— У нас четыре научных организации, связанных с сельским хозяйством, — Институт биологии, Институт биохимии и генетики, Башкирский НИИ сельского хозяйства и Опытная станция «Уфимская», — сказал Василий Мартыненко. — У нас работали выдающиеся деятели науки. В их числе — селекционер Сабирзян Абдуллович Кунакбаев, который создал известный сорт озимой ржи «Чулпан».

Институт биохимии и генетики — ведущее научное учреждение Волго-Уральского региона в области молекулярной биологии, генетики, физиологии и биохимии растений, а также молекулярной фармакологии, иммунологии и биотехнологии. За последние пять лет здесь реализовали более 30 проектов, поддержанных грантами Президента России, Российского производства фонда, Российского фонда фундаментальных исследований и Главы Башкортостана. Так, лаборатория геномных и постгеномных технологий в животноводстве реализует федеральные гранты в части разработки эффективных инструментов для развития отрасли, в том числе с использованием анализа больших данных.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Радий Хабиров и Оксана Лут также посетили лабораторию геномики растений, которую создали в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Здесь проводят исследования в области маркер-ориентированной и геномной селекции растений с хозяйственно-ценными признаками. А в лаборатории биоинженерии растений и микроорганизмов учёные изучают молекулярные механизмы реализации биологического потенциала, приводящего к повышению урожайности сельхозкультур.

Оксана Лут отметила вклад научного сообщества республики в развитие сельского хозяйства и выполнение федеральных показателей, в том числе по разработке ДНК-маркеров для селекции сельскохозяйственных культур.

Ранее Оксана Лут и Радий Хабиров ознакомились в Уфе с возможностями Геномного центра.

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