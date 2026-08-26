Оксане Лут и Радию Хабирову показали возможности Геномного центра в Уфе

26 августа министр сельского хозяйства России Оксана Лут, которая находится в Уфе с рабочей поездкой, и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Геномный центр межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.
Представители одной из лабораторий Института биохимии и генетики Уфимского научного центра рассказали, что на базе Геномного центра разрабатывают тест-системы для генетического анализа, платформы для хранения фенотипических и геномных данных.
— Изучаем большой объём накопленного ранее генетического материала. Такие исследования планируем проводить с использованием методов информатики и искусственного интеллекта, — рассказали учёные. — Полученные результаты позволят перейти к персонализированной и предиктивной медицине, а в области сельского хозяйства — к ориентированной геномной селекции сортов растений и пород животных.
Оксана Лут и Радий Хабиров ознакомились с возможностями «Школы 21» от Сбербанка. Она даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную ИТ-профессию.
В Уфе на базе кампуса запустили образовательный трек по биоинформатике. Он позволит готовить специалистов нового поколения, способных интегрировать биологические знания с современными вычислительными методами решения сложных задач в биомедицине и науке. Выпускники смогут работать с геномными данными, проводить диагностику заболеваний, исследовать эволюционные процессы и создавать инновационные решения в области биоинформатики.
В Геномном центре компания «Открытые Агро Инновации» представила проект «умной фермы», который успешно реализовали при строительстве инновационного животноводческого комплекса группы компаний имени Калинина на 3,5 тысячи дойных коров в Стерлитамакском районе. Его особенность — полная автоматизация основных процессов c применением технологий искусственного интеллекта: компьютерное зрение для мониторинга состояния животных, «умные» системы климат-контроля в коровниках, автоматизированное распределение кормов, цифровой анализ продуктивности каждой особи. Инновационные методы начинают успешно применять и в других агрохолдингах России. При этом в разработке программного обеспечения участвуют и те, кто проходит обучение в «Школе 21».
Также сегодня Оксана Лут и Радий Хабиров осмотрели в Уфе межвузовский студенческий кампус.
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