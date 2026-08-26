Оксане Лут и Радию Хабирову показали возможности Геномного центра в Уфе

Оксана Лут и Радий Хабиров ознакомились с возможностями «Школы 21» от Сбербанка. Она даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную ИТ-профессию.

В Уфе на базе кампуса запустили образовательный трек по биоинформатике. Он позволит готовить специалистов нового поколения, способных интегрировать биологические знания с современными вычислительными методами решения сложных задач в биомедицине и науке. Выпускники смогут работать с геномными данными, проводить диагностику заболеваний, исследовать эволюционные процессы и создавать инновационные решения в области биоинформатики.

В Геномном центре компания «Открытые Агро Инновации» представила проект «умной фермы», который успешно реализовали при строительстве инновационного животноводческого комплекса группы компаний имени Калинина на 3,5 тысячи дойных коров в Стерлитамакском районе. Его особенность — полная автоматизация основных процессов c применением технологий искусственного интеллекта: компьютерное зрение для мониторинга состояния животных, «умные» системы климат-контроля в коровниках, автоматизированное распределение кормов, цифровой анализ продуктивности каждой особи. Инновационные методы начинают успешно применять и в других агрохолдингах России. При этом в разработке программного обеспечения участвуют и те, кто проходит обучение в «Школе 21».

Также сегодня Оксана Лут и Радий Хабиров осмотрели в Уфе межвузовский студенческий кампус.