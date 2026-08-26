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19:38 (UTC+5), 26 Августа 2026

Оксане Лут и Радию Хабирову показали возможности Геномного центра в Уфе

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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26 августа министр сельского хозяйства России Оксана Лут, которая находится в Уфе с рабочей поездкой, и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Геномный центр межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.

Представители одной из лабораторий Института биохимии и генетики Уфимского научного центра рассказали, что на базе Геномного центра разрабатывают тест-системы для генетического анализа, платформы для хранения фенотипических и геномных данных.

— Изучаем большой объём накопленного ранее генетического материала. Такие исследования планируем проводить с использованием методов информатики и искусственного интеллекта, — рассказали учёные. — Полученные результаты позволят перейти к персонализированной и предиктивной медицине, а в области сельского хозяйства — к ориентированной геномной селекции сортов растений и пород животных.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Оксана Лут и Радий Хабиров ознакомились с возможностями «Школы 21» от Сбербанка. Она даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную ИТ-профессию.

В Уфе на базе кампуса запустили образовательный трек по биоинформатике. Он позволит готовить специалистов нового поколения, способных интегрировать биологические знания с современными вычислительными методами решения сложных задач в биомедицине и науке. Выпускники смогут работать с геномными данными, проводить диагностику заболеваний, исследовать эволюционные процессы и создавать инновационные решения в области биоинформатики.

В Геномном центре компания «Открытые Агро Инновации» представила проект «умной фермы», который успешно реализовали при строительстве инновационного животноводческого комплекса группы компаний имени Калинина на 3,5 тысячи дойных коров в Стерлитамакском районе. Его особенность — полная автоматизация основных процессов c применением технологий искусственного интеллекта: компьютерное зрение для мониторинга состояния животных, «умные» системы климат-контроля в коровниках, автоматизированное распределение кормов, цифровой анализ продуктивности каждой особи. Инновационные методы начинают успешно применять и в других агрохолдингах России. При этом в разработке программного обеспечения участвуют и те, кто проходит обучение в «Школе 21».

Также сегодня Оксана Лут и Радий Хабиров осмотрели в Уфе межвузовский студенческий кампус.

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