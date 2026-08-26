Оксана Лут и Радий Хабиров осмотрели в Уфе межвузовский студенческий кампус

26 августа в Уфе министр сельского хозяйства России Оксана Лут и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Напомним, первая очередь кампуса – «IQ-парк» введена в эксплуатацию в декабре 2023 года. Торжественное открытие состоялось 1 февраля 2024 года.

Директор кампуса Сергей Гладких рассказал, что комплекс площадью 37,5 тыс. кв. м выполняет функции научно-образовательного и инновационного технопарка. В здании размещены 18 лабораторий и центров по 21 направлению исследований, 25 офисов бизнес-партнёров, объекты инновационной инфраструктуры – стартап-студия, центр предпринимательства, студия «Муха», «Точка кипения», киберфизическая платформа «Берлога». Тематика научных исследований сформирована в соответствии с ключевыми направлениями научно-технологического развития республики: биомедицина и генетика; инжиниринг и передовые производственные технологии; цифровая и зелёная химия; новая среда жизни, включая экологию, декарбонизацию и климат, комфортную городскую среду, тематический туризм и креативные индустрии.

Оксана Лут и Радий Хабиров ознакомились с деятельностью учебно‑научной лаборатории биотехнологий «ИнноваБиоТех» на базе Института природы и человека Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) при индустриальном партнёрстве с научно-внедренческим предприятием «БашИнком», которая была открыта в феврале 2026 года. «ИнноваБиоТех» ориентирована на прикладные и фундаментальные исследования в сфере биотехнологий, направленные на повышение качества жизни, развитие устойчивого сельского хозяйства и создание функциональных продуктов питания.

«Открытие лаборатории „ИнноваБиоТех“ имеет высокую экологическую значимость для республики. Разработки, которые будут здесь вестись, непосредственно связаны со снижением антропогенной нагрузки на окружающую среду. В числе ключевых направлений – создание биопрепаратов для уменьшения пестицидной нагрузки на почвы, биологическая утилизация отходов сельского хозяйства. Особенно важно, что к исследованиям привлекаются молодые ученые. Это не только вклад в сохранение экологии региона, но и формирование современной экологической культуры будущих специалистов, – отметил Сергей Гладких.

Новая лаборатория также будет заниматься формированием и пополнением коллекции высокоэффективных штаммов микроорганизмов для растениеводства и животноводства, повышением биодоступности жизненно важных микроэлементов, таких как йод и цинк, в пищевых продуктах.

Гости также осмотрели лабораторию Башкирского аграрного университета «Агробиотехнологии». В ней будут создавать новые линии и сорта растений сельскохозяйственных культур, устойчивые к пагубным воздействиям патогенов и неблагоприятным условиям окружающей среды. В кампусе совместно с сельхозпредприятием «Авилат» также завершилась работа над созданием панелей из технической конопли с конкурентными акустическими свойствами, которые будут являться экологичным аналогом имеющимся продуктам на рынке.

Министр сельского хозяйства России и Глава Башкортостана также осмотрели ход строительства второй очереди кампуса. Радий Хабиров рассказал, что вторая очередь кампуса, строительство которой планируют завершить в декабре 2027 года, будет включать жилые помещения для более чем 4000 студентов и учёных резидентов кампуса, образовательные пространства, спортивные комплексы, коворкинги, общественные зоны, сервисную инфраструктуру. Проект включает в себя 7 высотных башен, объединенных единым стилобатом. Высота самого высокого здания составит 100 метров. Строительство кампуса ведется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».