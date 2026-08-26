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17:51 (UTC+5), 26 Августа 2026

Оксана Лут и Радий Хабиров осмотрели в Уфе межвузовский студенческий кампус

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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26 августа в Уфе министр сельского хозяйства России Оксана Лут и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Напомним, первая очередь кампуса – «IQ-парк» введена в эксплуатацию в декабре 2023 года. Торжественное открытие состоялось 1 февраля 2024 года.

Директор кампуса Сергей Гладких рассказал, что комплекс площадью 37,5 тыс. кв. м выполняет функции научно-образовательного и инновационного технопарка. В здании размещены 18 лабораторий и центров по 21 направлению исследований, 25 офисов бизнес-партнёров, объекты инновационной инфраструктуры – стартап-студия, центр предпринимательства, студия «Муха», «Точка кипения», киберфизическая платформа «Берлога». Тематика научных исследований сформирована в соответствии с ключевыми направлениями научно-технологического развития республики: биомедицина и генетика; инжиниринг и передовые производственные технологии; цифровая и зелёная химия; новая среда жизни, включая экологию, декарбонизацию и климат, комфортную городскую среду, тематический туризм и креативные индустрии.

Оксана Лут и Радий Хабиров ознакомились с деятельностью учебно‑научной лаборатории биотехнологий «ИнноваБиоТех» на базе Института природы и человека Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) при индустриальном партнёрстве с научно-внедренческим предприятием «БашИнком», которая была открыта в феврале 2026 года. «ИнноваБиоТех» ориентирована на прикладные и фундаментальные исследования в сфере биотехнологий, направленные на повышение качества жизни, развитие устойчивого сельского хозяйства и создание функциональных продуктов питания.

«Открытие лаборатории „ИнноваБиоТех“ имеет высокую экологическую значимость для республики. Разработки, которые будут здесь вестись, непосредственно связаны со снижением антропогенной нагрузки на окружающую среду. В числе ключевых направлений – создание биопрепаратов для уменьшения пестицидной нагрузки на почвы, биологическая утилизация отходов сельского хозяйства. Особенно важно, что к исследованиям привлекаются молодые ученые. Это не только вклад в сохранение экологии региона, но и формирование современной экологической культуры будущих специалистов, – отметил Сергей Гладких.

Новая лаборатория также будет заниматься формированием и пополнением коллекции высокоэффективных штаммов микроорганизмов для растениеводства и животноводства, повышением биодоступности жизненно важных микроэлементов, таких как йод и цинк, в пищевых продуктах.

Гости также осмотрели лабораторию Башкирского аграрного университета «Агробиотехнологии». В ней будут создавать новые линии и сорта растений сельскохозяйственных культур, устойчивые к пагубным воздействиям патогенов и неблагоприятным условиям окружающей среды.  В кампусе совместно с сельхозпредприятием «Авилат» также завершилась работа над созданием панелей из технической конопли с конкурентными акустическими свойствами, которые будут являться экологичным аналогом имеющимся продуктам на рынке.

Министр сельского хозяйства России и Глава Башкортостана также осмотрели ход строительства второй очереди кампуса. Радий Хабиров рассказал, что вторая очередь кампуса, строительство которой планируют завершить в декабре 2027 года, будет включать жилые помещения для более чем 4000 студентов и учёных резидентов кампуса, образовательные пространства, спортивные комплексы, коворкинги, общественные зоны, сервисную инфраструктуру. Проект включает в себя 7 высотных башен, объединенных единым стилобатом. Высота самого высокого здания составит 100 метров. Строительство кампуса ведется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».

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