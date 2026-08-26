Радий Хабиров и Оксана Лут обсудили развитие АПК Башкирии

— Развитию агропромышленного комплекса мы уделяем очень большое внимание, — подчеркнул Радий Хабиров. — В том числе благодаря эффективному взаимодействию с Минсельхозом России мы за последние годы серьёзно модернизировали технический парк хозяйств. С 2020 года аграрии закупили машин и оборудования на 80 млрд рублей. Только в 2026 году приобрели техники более чем на 9 млрд рублей.

Кроме того, значительные средства привлекли по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В 2020–2025 годах на её реализацию направили 10 млрд рублей, в том числе 6,7 млрд рублей — из федерального бюджета. Это позволило улучшить жилищные условия для 760 семей, построить и отремонтировать 29 социальных объектов, благоустроить 290 общественных пространств, а также проложить 80 км дорог, 147 км линий газо- и 220 км водоснабжения.

Руководитель региона отметил и активную работу в части модернизации профильных учебных заведений. Так, в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» реконструировали второй учебный корпус Башкирского государственного аграрного университета. А в 2026 году приступили к ремонту третьего корпуса. При федеральной поддержке также модернизируют здания колледжей, которые готовят специалистов для сельского хозяйства.

Благодаря комплексному подходу отрасль демонстрирует хорошие показатели развития.

— Уборочная кампания в республике — в самом разгаре. Несмотря на неустойчивые погодные условия, аграрии убрали уже 50 процентов засеянных площадей, намолотив порядка 2 млн тонн зерна, — сообщил Радий Хабиров. — Последние годы в структуре посевов мы ориентируемся на увеличение доли масличных культур, видим хороший потенциал развития этого направления. В целом прогнозы на урожай в 2026 году достаточно хорошие.