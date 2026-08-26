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18:31 (UTC+5), 26 Августа 2026

Радий Хабиров поблагодарил Оксану Лут за поддержку Башкирии

Фото: соцсети Главы РБ Радия Хабирова | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил министра сельского хозяйства России Оксану Лут за поддержку отрасли в республике, которая позволяет региону уверенно смотреть в будущее, а также за высокую оценку работы.

Об этом Радий Хабиров написал в своих соцсетях.

«Рад приветствовать в Уфе большого друга нашей республики, министра сельского хозяйства России Оксану Николаевну Лут. Обсудили с ней развитие агропромышленного комплекса Башкортостана. Сельское хозяйство — одна из основ нашей экономики. И у нас есть неплохие достижения.

Сейчас в разгаре уборочная страда, намолотили уже 2 млн тонн зерна. Ждём, что в этом году соберём не меньше, чем в прошлом. Также рассчитываем на достойный урожай масличных культур. Эффективной работе помогает хорошая сельхозтехника. На протяжении последних лет мы активно занимаемся модернизацией парка», — написал Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров. В школах Башкирии открываются агротехклассы, обновляются колледжи и общежития. Благодаря нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» продолжается ремонт аграрного университета. Кроме того, поддержку получают учёные, разработки которых уже сейчас находят применение в АПК.

«Стараемся преображать наши сёла, повышать уровень комфорта жителей. В этом нам здорово помогает госпрограмма „Комплексное развитие сельских территорий“. По ней в моменте в разных районах мы строим большую школу, ледовый дворец, жильё для наших тружеников», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, в Уфу с рабочим визитом приехала министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Сегодня она и Радий Хабиров посетили межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ.

Оксана Лут и Радий Хабиров осмотрели в Уфе межвузовский студенческий кампус
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