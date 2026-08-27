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20:50 (UTC+5), 27 Августа 2026

Валерий Фадеев в Уфе назвал российский народ одним из самых сильных в мире

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Советник Президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сегодня на пленарном заседании Гражданского форума республики отметил вклад активистов некоммерческих организаций в развитие различных направлений социальной сферы и в целом укрепление единства народов России.

— Гражданское общество — это не только НКО. И мы все почувствовали это в 2022 году с началом специальной военной операции. Наш народ — один из самых сильных в мире. Он в значительной степени влияет на ход истории, — сказал Валерий Фадеев. — Безусловно, у нас очень сильное гражданское общество. И на примере Башкортостана мы видим, какое огромное количество вопросов оно решает.

Советник Президента России также обратил внимание на важность применения в социальных проектах современных технологий. Речь, в частности, идёт о содействии занятости инвалидов.

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров и Валерий Фадеев осмотрели выставку лучших практик некоммерческих организаций и ярмарку ручных изделий.

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