Глава Башкирии поручил открыть проектный офис Фонда культурных инициатив

Ещё одна тема, которую сегодня подняли участники Гражданского форума — предложение открыть в Башкортостане проектный офис Фонда культурных инициатив, который позволит повысить качество реализации социальных проектов.

Руководитель региона поручил Минтуризму республики, которое курирует сферу креативных индустрий, проработать такую возможность.

— У общественников много идей, но их «упаковка» и продвижение требуют отдельной профессиональной работы, — сказал Радий Хабиров.

Кроме того, на форуме обсудили возможность открытия специализированных курсов для добровольцев, желающих работать в военных госпиталях, предоставления помещения жителям села Зубово Уфимского района для плетения маскировочных сетей, а также меры поддержки волонтёров СВО.