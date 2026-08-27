Глава Башкирии поручил открыть проектный офис Фонда культурных инициатив

Ещё одна тема, которую сегодня подняли участники Гражданского форума — предложение открыть в Башкортостане проектный офис Фонда культурных инициатив, который позволит повысить качество реализации социальных проектов.
Руководитель региона поручил Минтуризму республики, которое курирует сферу креативных индустрий, проработать такую возможность.
— У общественников много идей, но их «упаковка» и продвижение требуют отдельной профессиональной работы, — сказал Радий Хабиров.
Кроме того, на форуме обсудили возможность открытия специализированных курсов для добровольцев, желающих работать в военных госпиталях, предоставления помещения жителям села Зубово Уфимского района для плетения маскировочных сетей, а также меры поддержки волонтёров СВО.
В завершение форума Глава Башкортостана поблагодарил участников за конструктивный диалог.
Ранее Радий Хабиров на пленарном заседании Гражданского форума ответил и на другие вопросы участников форума.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.