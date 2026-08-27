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22:11 (UTC+5), 27 Августа 2026

Глава Башкирии поручил открыть проектный офис Фонда культурных инициатив

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Ещё одна тема, которую сегодня подняли участники Гражданского форума — предложение открыть в Башкортостане проектный офис Фонда культурных инициатив, который позволит повысить качество реализации социальных проектов.

Руководитель региона поручил Минтуризму республики, которое курирует сферу креативных индустрий, проработать такую возможность.

— У общественников много идей, но их «упаковка» и продвижение требуют отдельной профессиональной работы, — сказал Радий Хабиров.

Кроме того, на форуме обсудили возможность открытия специализированных курсов для добровольцев, желающих работать в военных госпиталях, предоставления помещения жителям села Зубово Уфимского района для плетения маскировочных сетей, а также меры поддержки волонтёров СВО.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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В завершение форума Глава Башкортостана поблагодарил участников за конструктивный диалог.

Ранее Радий Хабиров на пленарном заседании Гражданского форума ответил и на другие вопросы участников форума.

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