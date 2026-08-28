Опыт поддержки ветеранов СВО Башкирии представили на форуме в Москве

В Москве продолжает работу Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Мероприятие впервые объединило более двух тысяч человек. Среди гостей и спикеров — участники СВО и члены их семей, представители администрации президента, правительства РФ и Федерального Собрания, руководители федеральных ведомств, представители духовенства, военные корреспонденты, эксперты, предприниматели.

Башкирию на форуме представляют десять ветеранов специальной военной операции и отец Героя России Тамерлана Ильгамова Айсар Ильгамов. Делегацию республики возглавила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан Гульнур Кульсарина.

Она рассказала, что на форуме представлены уникальные практики Башкирии, отмеченные на федеральном уровне.

«Такие общественные проекты, как „Женщина — мать нации“, „Отец защитника Отечества“, творческий фестиваль ветеранов СВО, которые мы реализуем совместно с региональным отделением Ассамблеи народов России и Обществом башкирских женщин, направлены на психологическую реабилитацию членов семей участников СВО. Проекты „СВОя семейная гостиная“ рекомендованы к масштабированию в других регионах», — сказала Гульнур Кульсарина.