Опыт поддержки ветеранов СВО Башкирии представили на форуме в Москве

В Москве продолжает работу Всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Мероприятие впервые объединило более двух тысяч человек. Среди гостей и спикеров — участники СВО и члены их семей, представители администрации президента, правительства РФ и Федерального Собрания, руководители федеральных ведомств, представители духовенства, военные корреспонденты, эксперты, предприниматели.
Башкирию на форуме представляют десять ветеранов специальной военной операции и отец Героя России Тамерлана Ильгамова Айсар Ильгамов. Делегацию республики возглавила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан Гульнур Кульсарина.
Она рассказала, что на форуме представлены уникальные практики Башкирии, отмеченные на федеральном уровне.
«Такие общественные проекты, как „Женщина — мать нации“, „Отец защитника Отечества“, творческий фестиваль ветеранов СВО, которые мы реализуем совместно с региональным отделением Ассамблеи народов России и Обществом башкирских женщин, направлены на психологическую реабилитацию членов семей участников СВО. Проекты „СВОя семейная гостиная“ рекомендованы к масштабированию в других регионах», — сказала Гульнур Кульсарина.
Ранее в Уфе прошёл Первый республиканский женский форум «Всё для Победы!».
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