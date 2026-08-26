В Уфе прошёл Первый республиканский женский форум «Всё для Победы!»

Сегодня в Доме Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан состоялся Первый республиканский женский форум «Всё для Победы!». Он объединил более 500 участников из Башкирии, соседнего Татарстана и Челябинской области. В столице собрались активисты общественных организаций, волонтёры, ветераны боевых действий, социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» и все, кто вносит вклад в приближение Победы.

«Сегодня мы увидели не просто собрание единомышленников, а настоящую женскую силу. Женщины Башкортостана доказали, что их работа в тылу — это такой же фронт, требующий дисциплины, самоотдачи и веры в нашу общую цель. Убеждена, форум „Всё для Победы!“ станет ежегодным», — сказала инициатор проведения форума председатель «Общества башкирских женщин», руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии Гульнур Кульсарина.

Она обозначила тему форума как формирование российской идентичности через служение Отечеству. Главными пунктами повестки мероприятия стали подведение итогов гуманитарной работы и планирование новых патриотических инициатив. Участники обменялись опытом, обсудили меры поддержки семей военнослужащих и волонтёрские проекты, которые сегодня особенно востребованы.

С приветствиями к собравшимся выступили заместитель руководителя администрации Главы республики по внутренней политике Данияр Абдрахманов, вице-спикер Госсобрания Тамара Тансыккужина, и. о. министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина и другие. Тёплые видеопоздравления женщинам направили чемпионка мира по тайскому боксу Зарина Исламова и народный артист республики Ринат Рамазанов.

Деловая программа открылась подписанием соглашения о сотрудничестве между обществом башкирских женщин, республиканским центром народного творчества, издательским домом «Республика Башкортостан» и региональным общественным движением «Союз женщин Республики Башкортостан». Документ закрепил намерения сторон совместно реализовывать социальные и культурные проекты.

Кульминацией форума стала торжественная церемония награждения. Орден Дружбы народов вручили доктору педагогических наук, профессору Виле Баймурзиной. Именно она в 2011 году инициировала создание общества башкирских женщин в Стерлитамаке, а с 2022 года руководит «Школой народных целителей».

Ордена Салавата Юлаева удостоена журналист, член Совета общества башкирских женщин республики Фаузия Латыпова. Она ведёт активную просветительскую работу среди школьников, организуя мероприятия по сохранению духовных ценностей и любви к родному краю.

Кроме того, на форуме вручили почётные грамоты Республики Башкортостан и присвоили почётные звания «Отличник образования Республики Башкортостан». Также родственникам погибших участников СВО были переданы ордена Мужества.

Женский форум «Всё для Победы!» впервые прошёл в республике, но организаторы уже заявили, что мероприятие станет ежегодной площадкой для объединения женщин, которые своим трудом и заботой приближают общую Победу.