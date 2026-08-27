Радий Хабиров рассказал о роли НКО и планах поддержки волонтёров СВО

Некоммерческий сектор Башкирии всегда был сильным, но с началом СВО работа НКО республики обрела особое значение. Об этом специальному корреспонденту информагентства «Башинформ» сказал Глава республики Радий Хабиров после пленарной дискуссии VIII Гражданского форума республики. Её тема была посвящена трансформации гражданского общества в условиях специальной военной операции.

«Именно об этом сегодня мы говорили на форуме. Некоммерческие организации очень разной сферой занимаются. Практически вся жизнь человека регулируется и поддерживается НКО. У всех НКО главная цель — „Всё для победы“. Они занимаются будь то экологией, инвалидами, общественным контролем над ЖКХ, но всё равно работают на единение нашего общества и конечно на „Всё для победы“.

Мы сейчас форум провели, а через две недели соберём группу людей, которых называю волонтёрами СВО. Это огромное количество людей, которые занимаются добровольческой деятельностью в рамках специальной военной операции. Кто-то из них маски шьёт, другие плетут сети, возят гуманитарные конвои, занимаются реабилитацией воинов. Хочу с ними поговорить и принять меры для их поддержки», — сказал Радий Хабиров.