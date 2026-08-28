Волонтёры СВО Башкирии получат особый статус

Глава Башкирии инициативу поддержал и сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с волонтёрами, чтобы обсудить конкретные меры поддержки.
Для многих добровольцев дорога на передовую давно стала привычным маршрутом. Сборы, загрузка гуманитарных грузов, сотни километров пути — и снова домой, чтобы готовить следующую отправку. На форуме отметили тех, кто живёт в таком ритме.
Медали «От благодарного народа Башкортостана» из рук руководителя региона получили волонтёры Народного фронта Ильдар Гумаров, Василий Рыбаков и Альфред Сафин. За плечами каждого из них более 60 гуманитарных миссий, сотни тонн помощи, доставленной в зону СВО, и десятки подшефных подразделений.
Виталий Брыкин отметил важность признания заслуг добровольцев на республиканском уровне:
«Такая высокая оценка волонтёрского труда очень важна. За каждой гуманитарной поездкой стоят не только собранные грузы и сотни километров дороги. Наши добровольцы едут туда, где по-настоящему опасно, рискуют жизнью и здоровьем, чтобы лично доставить бойцам всё необходимое. Они снова и снова отправляются в этот путь, потому что знают — там их ждут. Поэтому признание заслуг таких людей на уровне республики — заслуженный и очень важный шаг», — сказал Виталий Брыкин.
Гражданский форум в Уфе прошёл под лозунгом «Всё для Победы!». Именно под этим девизом Народный фронт более четырёх лет помогает бойцам, объединяя миллионы неравнодушных людей по всей стране.
Ранее в Уфе на Гражданском форуме обсудили новые подходы к волонтёрству СВО. Подробнее в этой публикации «Башинформа».
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