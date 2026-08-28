Волонтёры СВО Башкирии получат особый статус

Глава Башкирии инициативу поддержал и сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с волонтёрами, чтобы обсудить конкретные меры поддержки.

Для многих добровольцев дорога на передовую давно стала привычным маршрутом. Сборы, загрузка гуманитарных грузов, сотни километров пути — и снова домой, чтобы готовить следующую отправку. На форуме отметили тех, кто живёт в таком ритме.

Медали «От благодарного народа Башкортостана» из рук руководителя региона получили волонтёры Народного фронта Ильдар Гумаров, Василий Рыбаков и Альфред Сафин. За плечами каждого из них более 60 гуманитарных миссий, сотни тонн помощи, доставленной в зону СВО, и десятки подшефных подразделений.