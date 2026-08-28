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18:57 (UTC+5), 28 Августа 2026

Волонтёры СВО Башкирии получат особый статус

На VIII Гражданском форуме в Уфе руководитель регионального отделения Народного фронта Виталий Брыкин предложил Радию Хабирову ввести особый статус «Волонтёр СВО» для добровольцев, помогающих бойцам.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Глава Башкирии инициативу поддержал и сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с волонтёрами, чтобы обсудить конкретные меры поддержки.

Для многих добровольцев дорога на передовую давно стала привычным маршрутом. Сборы, загрузка гуманитарных грузов, сотни километров пути — и снова домой, чтобы готовить следующую отправку. На форуме отметили тех, кто живёт в таком ритме.

Медали «От благодарного народа Башкортостана» из рук руководителя региона получили волонтёры Народного фронта Ильдар Гумаров, Василий Рыбаков и Альфред Сафин. За плечами каждого из них более 60 гуманитарных миссий, сотни тонн помощи, доставленной в зону СВО, и десятки подшефных подразделений.

Волонтёры Башкирии рассказали о сборе гуманитарки для участников СВО
Всё для Победы

Виталий Брыкин отметил важность признания заслуг добровольцев на республиканском уровне:

Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»

«Такая высокая оценка волонтёрского труда очень важна. За каждой гуманитарной поездкой стоят не только собранные грузы и сотни километров дороги. Наши добровольцы едут туда, где по-настоящему опасно, рискуют жизнью и здоровьем, чтобы лично доставить бойцам всё необходимое. Они снова и снова отправляются в этот путь, потому что знают — там их ждут. Поэтому признание заслуг таких людей на уровне республики — заслуженный и очень важный шаг», — сказал Виталий Брыкин.

Гражданский форум в Уфе прошёл под лозунгом «Всё для Победы!». Именно под этим девизом Народный фронт более четырёх лет помогает бойцам, объединяя миллионы неравнодушных людей по всей стране.

Ранее в Уфе на Гражданском форуме обсудили новые подходы к волонтёрству СВО. Подробнее в этой публикации «Башинформа».

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