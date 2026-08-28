В Уфе на Гражданском форуме обсудили новые подходы к волонтёрству СВО

Слова офицера прозвучали в Уфе на дискуссионной площадке «Эффективные практики и перспективы развития волонтёрства» Гражданского форума РБ. Её организаторами выступили Ассоциация ветеранов СВО в Башкортостане и комитет семей воинов Отечества республики.

Участниками встречи стали представители органов власти, общественных организаций, благотворительных фондов, волонтёрских объединений, ветеранского сообщества, образовательных и военно-патриотических организаций. Главными темами стали взаимодействие добровольцев с властью, адресная помощь, поддержка участников СВО, ветеранов и их семей, а также координация волонтёрских инициатив.

Оскар Ситдиков отметил, что в начале специальной военной операции общественные организации в основном занимались гуманитарной помощью. Люди в них плели сети, собирали посылки, возили на передовую гуманитарные грузы. Однако сегодня акценты смещаются в сторону проектов по патриотическому воспитанию молодёжи, психологической и социальной поддержке бойцов и их семей, а также адаптации ветеранов к мирной жизни.