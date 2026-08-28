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18:24 (UTC+5), 28 Августа 2026

В Уфе на Гражданском форуме обсудили новые подходы к волонтёрству СВО

В Башкирии волонтёрская деятельность смещается от гуманитарной помощи бойцам к их реабилитации, а также патриотическому воспитанию молодёжи. Об этом накануне заявил помощник Главы Башкирии, руководитель Ассоциации ветеранов СВО в РБ Оскар Ситдиков.

Фото: Роман Гизатулин | Ассоциация ветеранов СВО в РБ 
Эдуард Кускарбеков
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Слова офицера прозвучали в Уфе на дискуссионной площадке «Эффективные практики и перспективы развития волонтёрства» Гражданского форума РБ. Её организаторами выступили Ассоциация ветеранов СВО в Башкортостане и комитет семей воинов Отечества республики.

Участниками встречи стали представители органов власти, общественных организаций, благотворительных фондов, волонтёрских объединений, ветеранского сообщества, образовательных и военно-патриотических организаций. Главными темами стали взаимодействие добровольцев с властью, адресная помощь, поддержка участников СВО, ветеранов и их семей, а также координация волонтёрских инициатив.

Оскар Ситдиков отметил, что в начале специальной военной операции общественные организации в основном занимались гуманитарной помощью. Люди в них плели сети, собирали посылки, возили на передовую гуманитарные грузы. Однако сегодня акценты смещаются в сторону проектов по патриотическому воспитанию молодёжи, психологической и социальной поддержке бойцов и их семей, а также адаптации ветеранов к мирной жизни.

Роман Гизатулин Ассоциация ветеранов СВО в РБ
Фото: Роман Гизатулин | Ассоциация ветеранов СВО в РБ 
«Это правильный, своевременный вектор, — подчеркнул Оскар Ситдиков. — На форуме представлены и наши проекты. Инклюзивный проект по спортивной реабилитации ветеранов СВО „Сильные люди“, который мы поддерживаем вместе с фондом „Защитники Отечества“, объединил уже более 400 ветеранов из 38 муниципалитетов. Это реальный результат — когда ребята возвращаются и находят себя в спорте, восстанавливаются физически и морально. Такие форумы дают возможность обменяться опытом с коллегами из 19 регионов, увидеть лучшие практики, найти новых партнёров. И, что важно, — услышать друг друга. Власть, общество, бизнес — мы все работаем на одну цель. Как сказала председатель Общественной палаты республики Энже Ахмадуллина, форум проходит под девизом „Всё для победы!“. И это не просто слова. Это наш ежедневный труд. Мы будем продолжать эту работу — вместе с Общественной палатой, с фондами, с коллегами из других регионов. Потому что победа куётся не только на передовой, но и здесь — в нашей гражданской солидарности».

В ходе дискуссии участники предложили развивать обмен информацией между волонтёрскими объединениями, совершенствовать обучение добровольцев, поддерживать муниципальные инициативы и расширять сотрудничество с бизнесом и образовательными организациями.

Отдельное внимание уделили молодёжному добровольчеству, развитию наставничества и обучению начинающих волонтёров. Практическими примерами поделились представители благотворительных организаций, рассказав об адресной помощи, работе с заявками и изготовлении необходимых вещей для бойцов.

Руководитель волонтёрского штаба имени Миниигали Шаймуратова комитета семей воинов Отечества РБ Эльвира Мацкевич отметила, что Гражданский форум объединил всё гражданское сообщество республики — волонтёров, общественных деятелей, государственных служащих.

Роман Гизатулин Ассоциация ветеранов СВО в РБ
Фото: Роман Гизатулин | Ассоциация ветеранов СВО в РБ 
«Каждодневно мы имеем свой голос — голос народа, помогающего, реализующего различные проекты и принимающего участие в формировании законодательных инициатив, благотворно влияющих на развитие всего общества. В рамках Гражданского форума мы провели круглый стол по волонтёрству, где наметили несколько путей развития волонтёрского движения, новых проектов, так называемых народных ОПК и связи с фронтом. На самом деле очень важно собираться всем вместе на одной площадке, потому что форум пройдёт, а его итоги мы будем ещё реализовывать и развивать. И вчера на площадках форума было столько новых предложений и совместных проектов, что сегодня уже телефон разрывается — мы начинаем реализовывать что-то новое», — сказала Эльвира Мацкевич.
Роман Гизатулин Ассоциация ветеранов СВО в РБ
Роман Гизатулин Ассоциация ветеранов СВО в РБ
Роман Гизатулин Ассоциация ветеранов СВО в РБ
Роман Гизатулин Ассоциация ветеранов СВО в РБ
Роман Гизатулин Ассоциация ветеранов СВО в РБ
Роман Гизатулин Ассоциация ветеранов СВО в РБ
Фото: Роман Гизатулин | Ассоциация ветеранов СВО в РБ 
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Завершила программу площадки патриотическая ярмарка «Нити надежды», организованная Ассоциацией ветеранов СВО и комитетом семей воинов Отечества. На ней жёны, мамы, дочери и сёстры участников СВО представили изделия ручной работы — для них это не только творчество, но и способ найти поддержку, сохранить душевное равновесие и направить силы на созидание.

Затем состоялся одноимённый патриотический концерт-квартирник, где выступили волонтёры, родственники бойцов, артисты и участники молодёжных проектов.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал «Башинформу» о роли НКО и планах поддержки волонтёров СВО.

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