Волонтёры Башкирии рассказали о сборе гуманитарки для участников СВО

Рядом с ним — его команда, его семья. Не по крови, а по духу. За годы совместной работы они научились понимать друг друга без слов. Они готовят для отправки на передовую то, что особенно ждут наши бойцы.

Военнослужащие заказали дизельные генераторы, их поместилось шесть штук мощностью более семи киловатт, бензиновые генераторы, квадрокоптеры «Мавик 4 Pro», дрон-детекторы «Булат-4», тонну блиндажной плёнки, три легковых автомобиля, мотоцикл «Урал», колёса, шины.

«Всё началось с первых дней СВО, когда мои товарищи принесли несколько банок мёда. Теперь масштабы стали гораздо мощнее. Разрозненные группы объединились, и сейчас в команде 350 волонтёров из разных городов и районов республики», — говорит Азамат.

Большую помощь в формировании конвоев группы «За Победу!» оказывает Народный фронт. Для фронтовиков волонтёры стали не только надёжными партнёрами, но верными друзья и гарантами того, что собранная помощь будет доставлена оперативно, бережно и именно туда, где её ждут.