Волонтёры Башкирии рассказали о сборе гуманитарки для участников СВО

Склад в одном из районов Уфы в этот час напоминает муравейник — только вместо муравьёв люди, которые загружают в грузовики больше двадцати тонн гуманитарного груза, предназначенного для отправки в зону СВО. Здесь нет случайных людей. Каждый, кто пришёл, точно знает: его работа приближает Победу.
В центре этого живого организма координатор группы единомышленников «За победу» Азамат Гильмуллин. Он сверяется со списками, отдаёт команды, проверяет каждую коробку.
Рядом с ним — его команда, его семья. Не по крови, а по духу. За годы совместной работы они научились понимать друг друга без слов. Они готовят для отправки на передовую то, что особенно ждут наши бойцы.
Военнослужащие заказали дизельные генераторы, их поместилось шесть штук мощностью более семи киловатт, бензиновые генераторы, квадрокоптеры «Мавик 4 Pro», дрон-детекторы «Булат-4», тонну блиндажной плёнки, три легковых автомобиля, мотоцикл «Урал», колёса, шины.
«Всё началось с первых дней СВО, когда мои товарищи принесли несколько банок мёда. Теперь масштабы стали гораздо мощнее. Разрозненные группы объединились, и сейчас в команде 350 волонтёров из разных городов и районов республики», — говорит Азамат.
Большую помощь в формировании конвоев группы «За Победу!» оказывает Народный фронт. Для фронтовиков волонтёры стали не только надёжными партнёрами, но верными друзья и гарантами того, что собранная помощь будет доставлена оперативно, бережно и именно туда, где её ждут.
«Народный фронт объединяет десятки волонтёрских сообществ. Одно из самых крупных и активных среди них — группа „За Победу!“. Это не просто команда людей, которые помогают фронту. Это большая общность неравнодушных, сильных и по-настоящему патриотичных людей, со своими традициями, правилами и внутренним уважением друг к другу. Погрузка гуманитарных конвоев — тяжёлая работа, где всегда нужны рабочие руки. Человек приходит на одну погрузку, чувствует общую атмосферу и часто возвращается снова. Так постепенно становится частью команды», — отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.
Переданные неравнодушными людьми автомобили, если требуется, восстанавливают, доводят до идеального состояния, чтобы в самый нужный момент техника не подвела, поскольку машины дорабатывают под штурмовые действия.
Профессор, кандидат технических наук Олег Лянцев приехал на склад ненадолго, чтобы передать свою «ласточку» — ВАЗ-2107 1990 года выпуска, которую он называет «Валентинка».
Машина принадлежала его отцу, ветерану Великой Отечественной войны, который родился в Луганске. Отец работал на паровозостроительном заводе, потом после демобилизации оказался в Башкирии. Автомобиль много лет стоял в гараже. Олег Дмитриевич готовил его больше года. Он поменял все агрегаты, перебрал тормоза, довёл до ума.
«Понимаю, что „Валентинке“ предстоит работать в суровых условиях, на бездорожье Донбасса», — говорит Олег Лянцев.
Теперь машина с историей, с отцовским духом, отправится на родину своего первого хозяина, чтобы помогать нашим бойцам.
Вот по живой цепи груз передаёт сопредседатель Народного фронта в Башкортостане Шамиль Валеев. Он загружает машину и в перерывах говорит о том, как изменился народ за эти годы.
«Наш народ повзрослел, консолидировался. В Башкортостане действуют тысячи неформальных групп поддержки защитников Родины. Это и швейные батальоны, и те, кто плетёт маскировочные сети, и целые логистические центры. Десятки, если не сотни тысяч людей — патриотов, которые своим трудом приближают победу», — отметил Шамиль Валеев.
Шамиль Валеев говорит, что приближать победу можно по-разному — с оружием в руках, формируя гуманитарные конвои, делая денежные вклады, работая на своём месте. Но главное, не сидеть в интернете и не ждать, пока всё само собой рассосётся, а прийти и сделать что-нибудь.
«И Родине хорошо, и совесть чиста, и психика на месте», — считает он.
Заведующий клубом деревни Юлдашево Фёдоровского района Филюс Юлдашбаев находился на больничном, но всё равно пришёл. Ранее он ездил в зону СВО восемь раз.
Одна из них особенно запомнилась. Тогда, в мае, он встретил своего шурина, о котором не знал, где тот служит. Заехали на последнюю точку, достали гармошку, устроили концерт — и тут заходит родственник, глаза огромные.
«Сердце переполнила радость, счастье, обнялись до хруста костей», — рассказывает с улыбкой Филюс Юлдашбаев.
Сейчас занимается сбором груза по заявкам бойцов. Бабушки в его деревне плетут сети, вяжут носки, а он собирает посылки и привозит на склад в Уфу. С недавних пор закупает мешки и шнуры, которые бойцы при необходимости используют, как импровизированные вещмешки. Аккуратно сложенные, они не занимают много места в разгрузке, а пользы много.
В одном из уголков склада готовится ужин. У котла и чайника хлопочут несколько женщин. Одна из них Лида Галиханова. Она работает предрейсовой медсестрой, но каждый свободный вечер идёт с мужем на погрузку гуманитарки.
Лида рассказывает, как стала волонтёром. Это случилось по зову сердца, через подруг. Сначала плела маскировочные сети в подвале мечети Ляля-Тюльпан, потом втянулась, научилась, и теперь это часть её жизни.
Здесь много женщин, у кого-то мужья воюют, у кого-то сыновья, у кого-то уже потеряны близкие. Они поддерживают друг друга, утешают, занимаются с детьми, чтобы мамы могли хоть немного отвлечься. Лида говорит, что усталости нет — наоборот, здесь она чувствует прилив энергии.
«Наша команда шустрая и весёлая. А наши с Русланом (о нём мы напишем ниже) дети всегда помогают взрослым. Думаю, это важно, когда подрастающее поколение видит, что значит правильно и от души», — говорит женщина.
Склад по сбору гуманитарки вместе с сыновьями организовал предприниматель Фаниль Ахметов. Он безвозмездно предоставил волонтёрам помещение и закрытую территорию, а также необходимую для погрузки оборудование.
«Вижу, как едина наша республика, Россия. Так было в 1941–1945 годах. Тогда вся страна помогала фронту. Сейчас то же самое. Победа будет за нами — однозначно», — говорит Фаниль Мухаматнурович.
Колонна из нескольких автомобилей двинется в путь около полуночи. Так меньше пробок, быстрее дорога.
Водители колонны опытные, колёса их автомобилей с 2022 года намотали сотни тысяч километров трассы до Донбасса. Они знают каждый поворот, каждую опасную развилку.
Среди тех, кто сядет за руль, — Альфред Сафин с позывным «Альфа». Он заместитель волонтёрского штаба Ассоциации полицейских, но главное его дело — помощь фронту. За время СВО он выезжал в зону боевых действий более шестидесяти раз.
Всё началось в 2022 году с поездки к племяннику, который служил в ЛНР и не выходил на связь.
«Поедем. Не знаем, пропустят или нет. Но давай рискнём. Надо ехать», — сказал тогда брату Альфред.
Братья собрали коробки, подготовили машину и поехали. Тогда они впервые увидели мощь России — бесконечные колонны военной техники. А когда добрались до ребят, те встретили их с такой радостью, что сомнений не осталось — надо продолжать ездить с поддержкой на передовую.
К сожалению, Альфред столкнулся с потерями. Среди них его родственники, одноклассник. Но Альфред Сафин продолжает ездить к их сослуживцам, которые стали ему родными.
«По-другому никак, — говорит он. — Ребята там воюют, а мы здесь не можем оставаться равнодушными».
Рядом с ним перед предстоящим маршрутом машину проверяет Руслан Галиханов (супруг Лиды, о которой мы писали выше) с позывным «Газраил». Он работает в нефтепереработке, но находит время сесть за руль в составе гуманитарных конвоев. В этот раз у него четвёртая поездка.
Руслан вспоминает глаза бойцов, когда они впервые доставили груз. Взрослые мужики, прошедшие через ад, смотрят на волонтёров как дети с надеждой, с радостью, с благодарностью.
«Они как дети. Ждут, радуются, счастье в глазах. И оно передаётся нам, — подчёркивает Руслан Галиханов и добавляет. — Война — это очень плохо. Погибают люди — и с той стороны, и с этой. Мы ничего не можем изменить, но свою лепту вносим. Помогаем нашим бойцам, республике, Отчизне».
Товарищ Руслана Галиханова и Альфреда Сафина индивидуальный предприниматель Сергей Назаров ездил на СВО больше двадцати раз.
«У солдат отношение к происходящему совсем другое, чем на гражданке. И когда они благодарят волонтёров, самое важное — это ощущение того, что они не одни, что их не бросили», — рассуждает он.
Сергей Назаров признаётся, что его удивляет, как многие до сих пор не поняли, что идёт уже пятый год войны. Для него доставить важный груз на передовую — это миссия и долг.
«Нельзя оставлять наших пацанов, нашу страну в это тяжёлое время. Если мы не победим, нас просто порвут. Но Победа будет за нами», — сказал он.
Заместитель начальника управления специальной связи по Республике Башкортостан подполковник Вадим Зубаиров поедет за рулём ведомственного грузовика — мощного и вместительного. Он выполняет свою добровольческую работу по личному убеждению.
Весной этого года коллектив передал бойцам автомобиль, который ранее принадлежал Спецсвязи. Его выкупили, восстановили в автосервисе, одели в броню и отправили на передовую. Машина выполняет боевые задачи в Донецке.
Однажды, по словам Вадима Зубаирова, когда броневик возвращался с задания, доставляя боеприпасы и забирая раненых, попал под прилёт дрона. Автомобиль получил повреждения, но остался на ходу и самостоятельно эвакуировался. Весь экипаж и бойцы внутри остались живы, их жизни спасла бронированная капсула.
У офицера Спецсвязи это поездка будет уже третьей.
«Мы едем не на экскурсию, — говорит подполковник. — То, что видим там, а это разрушенные заводы, сожжённая техника, лица людей, оставляет тяжёлое впечатление на душе. Но когда как только груз прибывает по месту назначения, испытываешь гордость. Без тыла нет победы».
Грузовики готовы к отправке. На машинах установлены средства радиоэлектронной борьбы. Обязателен инструктаж по безопасности. Водители ещё раз проверяют рации, детекторы дронов. В 12 часов ночи колонна двинется в путь, чтобы спустя 24 часа, может быть с небольшим, оказаться у бойцов. Командировка занимает от трёх до пяти суток. Водители едут без остановок, а если они и есть, то только для того, чтобы заправиться и быстро перекусить. Кстати, еду им принесли (бесплатно!) предприниматели из Благовещенска, которые владеют заведением общественного питания. Они упаковали в пищевые ёмкости супы, каши, салаты, хлеб.
В общем, график жёсткий. Впереди 41 точка получения имущества, и каждая — по расписанию, по договорённости с бойцами. Им тоже надо добираться до места встречи согласно боевому распоряжению командования. Команда стартует в пятницу вечером, а в понедельник с утра надо быть на рабочем месте. Впереди новые сборы гуманитарного груза, погрузка и подготовка к очередной поездке.
Волонтёрам не платят зарплату. Они не ждут наград. Лишь одна им нужна награда — им важно, чтобы бойцы ни в чём не нуждались и вернулись живыми домой. Потому что они — одна большая семья. А семья своих не бросает.
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