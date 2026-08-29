В Уфе стартовал XIV фестиваль «Молочная страна»

В уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан» открылся XIV республиканский фестиваль «Молочная страна». Традиционный гастрономический праздник в этом году посвящен Году большой и дружной семьи.
С самого утра на площадках фестиваля царит оживление. Свою продукцию представили более 40 производителей Башкортостана. Для гостей работают молочная ярмарка с широким ассортиментом сыров, фермерская площадка с натуральной мясной продукцией, медовая ярмарка и традиционная «Кумысная деревенька».
В течение дня посетителей ждет насыщенная интерактивная программа: розыгрыши призов, тематические мастер-классы для детей и взрослых, а также выступления творческих коллективов.
За годы проведения «Молочная страна» утвердилась в статусе главной площадки региона, где встречаются производители, эксперты и потребители качественной продукции. Фестиваль наглядно демонстрирует вклад аграриев в продовольственную безопасность республики и подчеркивает устойчивое развитие молочной отрасли.
Организаторы приглашают всех желающих посетить парк «Кашкадан», чтобы оценить труд сельских тружеников и приобрести свежую натуральную продукцию.
Ранее «Башинформ» сообщал о программе фекстиваля.
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