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11:19 (UTC+5), 29 Августа 2026

В Уфе стартовал XIV фестиваль «Молочная страна»

Праздник посвятили Году семьи

Фото: пресс-служба | минсельхоз РБ
Гульфия Акулова
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В уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан» открылся XIV республиканский фестиваль «Молочная страна». Традиционный гастрономический праздник в этом году посвящен Году большой и дружной семьи.

С самого утра на площадках фестиваля царит оживление. Свою продукцию представили более 40 производителей Башкортостана. Для гостей работают молочная ярмарка с широким ассортиментом сыров, фермерская площадка с натуральной мясной продукцией,  медовая ярмарка и традиционная «Кумысная деревенька».

В течение дня посетителей ждет насыщенная интерактивная программа: розыгрыши призов, тематические мастер-классы для детей и взрослых, а также выступления творческих коллективов.

За годы проведения «Молочная страна» утвердилась в статусе главной площадки региона, где встречаются производители, эксперты и потребители качественной продукции. Фестиваль наглядно демонстрирует вклад аграриев в продовольственную безопасность республики и подчеркивает устойчивое развитие молочной отрасли.

Организаторы приглашают всех желающих посетить парк «Кашкадан», чтобы оценить труд сельских тружеников и приобрести свежую натуральную продукцию.

Ранее «Башинформ» сообщал о программе фекстиваля.

пресс-служба минсельхоз РБ
пресс-служба минсельхоз РБ
пресс-служба минсельхоз РБ
пресс-служба минсельхоз РБ
пресс-служба минсельхоз РБ
пресс-служба минсельхоз РБ
пресс-служба минсельхоз РБ
пресс-служба минсельхоз РБ
Фото: пресс-служба | минсельхоз РБ
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