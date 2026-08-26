Молочная страна: на семейном фестивале в Башкирии устроят «Телячьи скачки»

В этом году «молочный» фестиваль проходит под эгидой Года большой и дружной семьи. Это и определило ключевые акценты в программе.
Традиционно каждого посетителя фестиваля ждет приветственный стакан свежего молока. Отметим, в этом году организаторы подготовили не только полюбившиеся локации: молочную ярмарку, фермерский рынок, сырную лавку, площадки с мёдом, «Кумысную деревеньку» и «Экодеревню», но и несколько новинок.
Так, впервые на фестивале будет работать «Молочный цирк» с выступлениями семейной труппы, а также организована интерактивная зона «Телячьи скачки» с надувными коровками для самых маленьких гостей от 1,5 до 4 лет. Кроме того, всех желающих ждёт акция «Молоко за вредность»: с 14 до 18 часов в мобильной студии радио «Спутник ФМ» можно будет обменять вредные для здоровья продукты (фастфуд, сладости, газировку и т.д.) на полезное молоко.
Для детей и взрослых как обычно будут работать многочисленные интерактивные зоны, мастер-классы и концертные площадки. Вход – свободный.
Начало — в 10.00.
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