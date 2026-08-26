Четверг, 27 Августа 2026
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
15:33 (UTC+5), 26 Августа 2026

Молочная страна: на семейном фестивале в Башкирии устроят «Телячьи скачки»

Уже в эту субботу, 29 августа, в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан» пройдет ежегодный фестиваль «Молочная страна». Об этом напомнили в министерстве сельского хозяйства РБ.

Фото: пресс-служба | правительство РБ
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

В этом году «молочный» фестиваль проходит под эгидой Года большой и дружной семьи. Это и определило ключевые акценты в программе.

Традиционно каждого посетителя фестиваля ждет приветственный стакан свежего молока. Отметим, в этом году организаторы подготовили не только полюбившиеся локации: молочную ярмарку, фермерский рынок, сырную лавку, площадки с мёдом, «Кумысную деревеньку» и «Экодеревню», но и несколько новинок.

Так, впервые на фестивале будет работать «Молочный цирк» с выступлениями семейной труппы, а также организована интерактивная зона «Телячьи скачки» с надувными коровками для самых маленьких гостей от 1,5 до 4 лет. Кроме того, всех желающих ждёт акция «Молоко за вредность»: с 14 до 18 часов в мобильной студии радио «Спутник ФМ» можно будет обменять вредные для здоровья продукты (фастфуд, сладости, газировку и т.д.) на полезное молоко.

Для детей и взрослых как обычно будут работать многочисленные интерактивные зоны, мастер-классы и концертные площадки. Вход – свободный.

Начало — в 10.00.

0+

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru