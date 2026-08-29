Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в уфимском Глумилино-2

Руководитель региона доложил Владимиру Путину о том, как развивается образование в республике, поблагодарил его за поддержку этой важной сферы и в целом за внимание, которое он оказывает Башкирии и ее жителям.

«Школа, которую мы открыли, — действительно XXI века, очень хорошая, светлая и современная. И очень здорово, что она не единственная в своем роде, — отметил Радий Хабиров. — Новые, красивые учреждения образования появляются в разных уголках республики. А тем, что работают уже много лет, мы даем вторую жизнь — благодаря президентской программе капитального ремонта».

По словам Главы региона, такой подход дает хороший эффект. В комфортных условиях ребята по-другому относятся к учебе. Это видно и по конкретным результатам — становится больше 100- и 200-балльников по итогам ЕГЭ, больше победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

«Пользуясь случаем, пригласил Владимира Владимировича на открытие еще одного ключевого для нас объекта образования — Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, который мы также строим при поддержке Главы государства, — поделился Радий Хабиров. — Запустить его мы планируем до конца этого года».