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17:10 (UTC+5), 29 Августа 2026

Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в уфимском Глумилино-2

Новую школу в уфимском Глумилино-2 сегодня открыли с участием Президента России Владимира Путина и Главы Башкирии Радия Хабирова.

Фото: скриншот видео | официальная страница Главы РБ в ВК
Лейла Аралбаева
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Руководитель региона доложил Владимиру Путину о том, как развивается образование в республике, поблагодарил его за поддержку этой важной сферы и в целом за внимание, которое он оказывает Башкирии и ее жителям.

«Школа, которую мы открыли, — действительно XXI века, очень хорошая, светлая и современная. И очень здорово, что она не единственная в своем роде, — отметил Радий Хабиров. — Новые, красивые учреждения образования появляются в разных уголках республики. А тем, что работают уже много лет, мы даем вторую жизнь — благодаря президентской программе капитального ремонта».

По словам Главы региона, такой подход дает хороший эффект. В комфортных условиях ребята по-другому относятся к учебе. Это видно и по конкретным результатам — становится больше 100- и 200-балльников по итогам ЕГЭ, больше победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

«Пользуясь случаем, пригласил Владимира Владимировича на открытие еще одного ключевого для нас объекта образования — Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, который мы также строим при поддержке Главы государства, — поделился Радий Хабиров. — Запустить его мы планируем до конца этого года».
пресс-служба администрации города Уфы
пресс-служба администрации города Уфы
пресс-служба администрации города Уфы
пресс-служба администрации города Уфы
пресс-служба администрации города Уфы
пресс-служба администрации города Уфы
пресс-служба администрации города Уфы
пресс-служба администрации города Уфы
пресс-служба администрации города Уфы
Фото: пресс-служба | администрации города Уфы
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