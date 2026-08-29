Радий Хабиров оценил успехи аграриев на фестивале «Молочная страна»

Сегодня Уфа вновь встречает 14-й гастрономический фестиваль «Молочная страна». Как отметил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, для региона это не просто народный праздник, но и важнейшая часть экономики.

«Башкортостан — один из самых „молочных“ регионов страны. Наши предприятия реализуют крупные инвестпроекты, модернизируют производства, строят индустриальные фермы и создают новые рабочие места. А на прилавках магазинов появляется больше пользы», — написал Радий Хабиров.

Фестиваль традиционно развернулся в парке «Кашкадан». В этом году масштабный праздник объединил 150 производителей, выпускающих широкий ассортимент продукции. Продовольственные товары из Башкортостана пользуются популярностью по всей стране и за рубежом. Гостей традиционно встречают стаканом молока — стерлитамакский филиал Группы «Росмол» приготовил более 60 тысяч порций напитка.

На территории развернулись тематические локации: молочная ярмарка, фермерский рынок, сырная лавка, площадка с медом, «Мясной бульвар» и отдельная Кумысная деревня.

Глава Башкортостана посетил экспозиции крупных производителей молочной продукции, а также ярмарку фермерских товаров. Так, представители компании «Башкирский холод» рассказали о росте продаж мороженого и модернизации складов (проект одобрен на «Инвестчасе» в декабре 2024 года). На Бирском комбинате молочной продукции монтируют оборудование нового цеха по изготовлению масла и планируют закупить линию упаковки для расширения поставок в 65 регионов России. На стенде «Карламанского сахара» обсудили развитие производства сгущенного молока (объем выпуска уже доведен до 1 млн банок в месяц). Флагман переработки ООО «Уфагормолзавод» выпускает более 70 видов товаров, используя восемь видов современной упаковки. С руководством агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» («Село Зелёное») обсудили проект «Академия молока», реализуемый совместно с БашГАУ. Инициатива объединит образование, науку и бизнес: откроются лаборатории, запустятся программы от колледжа до аспирантуры и усилится практика студентов.

Проект «Молочная кухня» продолжает обеспечивать натуральной продукцией детей, беременных и кормящих матерей. В прошлом году помощь получили более 20 тысяч человек. Теперь товары бренда доступны не только в пунктах выдачи, но и в торговых сетях.

В зоне «Кумысная деревня» Глава региона обсудил с производителями развитие экспорта традиционного башкирского напитка за рубеж.

«Молочная страна» очень популярна у наших жителей и способствует росту потребления молочных продуктов. При этом уже ставший традиционным праздник имеет и экономическую основу, — сказал Радий Хабиров. — Башкортостан является одним из лидеров молочного производства в стране. Это непростой бизнес, поэтому мы стремимся развивать формат крупных индустриальных животноводческих ферм и современных перерабатывающих производств. Безусловно, за такими предприятиями — будущее молочной отрасли».

Фестиваль продлится до вечера. По словам Главы региона, у горожан еще есть время посетить парк, чтобы продегустировать свежий башкирский кумыс, корот, эремсек и десятки видов сыров.

Напомним, что в этом году мероприятие посвятили Году семьи.