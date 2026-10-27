УФА — ПРОВЕРЕННАЯ КОНГРЕССНАЯ ПЛОЩАДКА

Как уже отмечалось, для башкирской столицы не в новинку встречать у себя мировых лидеров. В июле 2015 года Уфа одновременно принимала саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Тогда город оказался в центре международной повестки, а результаты переговоров определили дальнейшее развитие сразу двух объединений.

На саммите ШОС, который проходил в Уфе в течение двух дней, 9-10 июля, главы государств приняли пакет документов, имевших принципиальное значение для организации. Среди ключевых решений — Уфимская декларация глав государств — членов ШОС и Стратегия развития организации до 2025 года. В декларации были закреплены общие подходы стран к международным и региональным проблемам, а также приоритеты дальнейшего взаимодействия в сфере безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества.

Одним из важнейших итогов стало начало процедуры приема Индии и Пакистана в состав ШОС. Беларусь получила тогда статус государства-наблюдателя, а Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал — статус партнеров по диалогу.

Участники также утвердили программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016–2018 годы, приняли заявления по проблеме наркоугрозы. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии государств — членов ШОС по пограничным вопросам.

Резюмируя, можно смело утверждать, что в 2015 году Уфа стала местом принятия решений, повлиявших на расширение ШОС и укрепление международного статуса организации. В 2028 году перед столицей Башкортостана стоит новая задача — обеспечить достойное проведение встречи на высшем уровне и создать условия, при которых международные договоренности будут способствовать развитию самого региона.