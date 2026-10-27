Уфа и ШОС: что получит Башкирия от встречи мировых лидеров в 2028 году

Точная дата саммита пока не объявлена, однако подготовка к нему уже началась как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Напомним, решение о проведении заседания в Уфе принял президент России Владимир Путин. Указом главы государства создан специальный федеральный оргкомитет. Заместителем председателя комитета назначен Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Это большое событие мирового уровня. Саммит ШОС должен пройти на высоком уровне. Мы уже начали подготовку, жду от своей команды полной отдачи. Благодарим президента России Владимира Путина за неизменное внимание к Башкортостану, важным планам и инициативам нашей республики», – прокомментировал Радий Хабиров.
Он особо подчеркнул важность изучения зарубежного опыта подготовки форумов с участием глав государств и системного подхода к организации будущего саммита.
«Республика будет стремиться к достойному проведению саммита ШОС в Уфе. Значение международных отношений и роль России в современном мире понимают все. Для нас принимать это мероприятие — большая честь и одновременно ответственность», — заявил Глава Башкортостана.
Поэтому совсем не случайно, что республиканские власти уже обсуждают организационную структуру будущего мероприятия, выбор площадок, содержание культурной программы, а также комплексную подготовку городской среды.
УФА — ПРОВЕРЕННАЯ КОНГРЕССНАЯ ПЛОЩАДКА
Как уже отмечалось, для башкирской столицы не в новинку встречать у себя мировых лидеров. В июле 2015 года Уфа одновременно принимала саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Тогда город оказался в центре международной повестки, а результаты переговоров определили дальнейшее развитие сразу двух объединений.
На саммите ШОС, который проходил в Уфе в течение двух дней, 9-10 июля, главы государств приняли пакет документов, имевших принципиальное значение для организации. Среди ключевых решений — Уфимская декларация глав государств — членов ШОС и Стратегия развития организации до 2025 года. В декларации были закреплены общие подходы стран к международным и региональным проблемам, а также приоритеты дальнейшего взаимодействия в сфере безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества.
Одним из важнейших итогов стало начало процедуры приема Индии и Пакистана в состав ШОС. Беларусь получила тогда статус государства-наблюдателя, а Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал — статус партнеров по диалогу.
Участники также утвердили программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016–2018 годы, приняли заявления по проблеме наркоугрозы. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии государств — членов ШОС по пограничным вопросам.
Резюмируя, можно смело утверждать, что в 2015 году Уфа стала местом принятия решений, повлиявших на расширение ШОС и укрепление международного статуса организации. В 2028 году перед столицей Башкортостана стоит новая задача — обеспечить достойное проведение встречи на высшем уровне и создать условия, при которых международные договоренности будут способствовать развитию самого региона.
Кстати, опыт 2015 года важен не только с дипломатической точки зрения. Он также дал Уфе и Башкортостану серьезное инфраструктурное и репутационное наследие. В частности, была создана современная гостиничная и туристическая инфраструктура, город закрепил за собой статус крупного конгрессного центра, способного принимать мероприятия федерального и международного уровней.
«ШОС 2028 года — это реперная точка перехода Башкортостана от этапа разностороннего бурного развития международных контактов к дальнейшей универсализации отношений региона со странами Шанхайской организации во всех областях жизнедеятельности жителей стран-участниц данного международного института, — прокомментировал „Башинформу“ кандидат политических наук Кирилл Фадеев. — Выбор Уфы в качестве площадки для проведения саммита ШОС в 2028 году ещё раз подчёркивает тот очевидный факт, что наша республика находится в региональном авангарде субъектов Российской Федерации, вносящих максимально весомый вклад в реализацию современного внешнеполитического курса нашего государства».
ГОТОВИМСЯ К САММИТУ-2028
Работа над будущим саммитом в Уфе не ограничивается одними заявлениями о его значимости. Подготовка к заседанию Совета глав государств ШОС-2028 ведется комплексно — от формирования организационной структуры до модернизации городской среды. На недавнем совещании у Главы Башкортостана Радия Хабирова обсудили ключевые направления — от выбора площадок для форума, наполнения событийной повестки до изучения зарубежного опыта организации встреч на высшем уровне.
Актуальная для многих мегаполисов тема — состояние городской инфраструктуры. По предварительным планам, в Уфе планируется отремонтировать 29 улиц, включая участки на предполагаемых маршрутах делегаций и подъездах к гостиницам. Ожидается, что подготовка к саммиту затронет не только места проведения официальных мероприятий, но и город в целом.
«Мы должны вести подготовку города в целом. Не только там, где мероприятия будут проходить, любая локация, любая территория должна быть приведена в порядок. Поэтому должны подготовить перечень объектов, которые хотим благоустроить», — заявил исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов.
Особое внимание уделяется и культурной инфраструктуре. Речь, в первую очередь, идет о модернизации Русского драматического театра, реализации проектов в сфере музейного дела и развития культурных учреждений. Подготовка к международному форуму рассматривается как возможность комплексно улучшить условия для проведения крупных мероприятий и приема гостей.
«Президент страны принял решение о проведении саммита ШОС в нашей республике. Это огромный объем работы — от бытовых вопросов до модернизации инфраструктуры и готовности учреждений культуры принять гостей высокого уровня», — подчеркнул Радий Хабиров.
Разумеется, для Башкортостана, как и для любого региона принципиально важно, чтобы предстоящие изменения не сводились к косметическому обновлению отдельных улиц перед приездом делегаций. Их результатом должны стать более удобная транспортная среда, современные общественные пространства, качественная инфраструктура и повышение привлекательности Уфы для жителей, туристов и деловых партнеров.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ШОС
Дополнительный контекст будущему саммиту придало состоявшееся 20 октября заседание Совета глав правительств государств — членов ШОС в Душанбе, в котором участвовал председатель правительства России Михаил Мишустин. Выступая на заседании, он подчеркнул необходимость перехода от общих договоренностей к конкретным результатам.
«Мы предложили бы быстрее переводить принципиальные договоренности в рамках ШОС в практическую плоскость, воздержаться от разработки избыточных документов, обеспечить реализацию уже принятых концепций и программ», — сказал Мишустин.
Среди озвученных им приоритетов — расширение торгово-экономической кооперации, создание предсказуемых условий для взаимных инвестиций, развитие транспортных коридоров, цифровизация грузоперевозок и совершенствование финансовой инфраструктуры расчетов.
Отдельное внимание глава кабмина РФ уделил развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта, сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и космических исследований. Россия, по его словам, заинтересована в продвижении проектов, которые будут приносить конкретную пользу гражданам стран организации.
«Мы заинтересованы в продвижении реальных проектов и получении конкретных результатов на благо граждан наших государств. Важно создавать стабильные, прозрачные, предсказуемые условия для взаимных инвестиций», — убежден председатель правительства России.
Он также выступил за активное внедрение цифровых решений в международные грузоперевозки. По итогам заседания была утверждена концепция создания цифровой платформы ШОС для развития международных мультимодальных перевозок.
Все эти заявления имеют непосредственное значение при подготовке к саммиту в Уфе. Экономическая повестка организации включает направления, в которых Башкортостан уже обладает промышленным, аграрным, научным и логистическим потенциалом. Следовательно, республика может использовать предстоящий в 2028 году форум не только для презентации своих возможностей, но и для продвижения конкретных проектов.
САММИТ — ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ, НО РЕЗУЛЬТАТ ЗАВИСИТ ОТ РЕГИОНА
По мнению политолога Арсена Шаяхметова, проведение саммита ШОС-2028 в Уфе имеет большое политическое и имиджевое значение для Башкортостана. Однако, по его оценке, важнее всего не сам факт приезда мировых лидеров, а то, какие практические результаты республика сможет получить после завершения мероприятия.
«Проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества в Уфе в 2028 году — это, безусловно, событие большого политического и имиджевого значения для Башкортостана. На площадках саммита обсуждаются вопросы международной безопасности, торговли, инвестиций, энергетики, транспортной связанности и гуманитарного сотрудничества», — прокомментировал «Башинформу» Арсен Шаяхметов.
Он также отметил, что опыт 2015 года показал: Уфа способна принимать международные мероприятия самого высокого уровня. Теперь у столицы республики появляется возможность продемонстрировать не только организационные возможности, но и готовность к более системному взаимодействию с зарубежными партнерами.
При этом политолог предостерег от завышенных ожиданий в отношении автоматического экономического эффекта.
«Сам по себе приезд лидеров не гарантирует ни инвестиций, ни новых контрактов. Он создает окно возможностей, а воспользоваться им предстоит региональным властям, бизнесу и общественным институтам», — подчеркнул Арсен Шаяхметов.
По мнению эксперта, оценивать результаты саммита исключительно по расходам делегаций на гостиницы, транспорт и обслуживание было бы неправильно. Эти расходы действительно обеспечат дополнительный спрос для гостиничного бизнеса, предприятий общественного питания, перевозчиков и других организаций сферы услуг, но такой эффект будет краткосрочным.
«Гораздо важнее, что подготовка позволит улучшить городскую инфраструктуру, транспортную доступность, общественные пространства и качество сервиса — причем не только на маршрутах передвижения делегаций, но и в тех местах, которыми ежедневно пользуются жители. Гости разъедутся, а инфраструктура останется», — отметил политолог.
Еще одна задача — наполнить саммит конкретным экономическим содержанием. Среди возможных направлений Арсен Шаяхметов назвал промышленную кооперацию, поставки продукции, совместные проекты в сфере науки и технологий, логистики, образования и туризма. По его оценке, реальный результат будет зависеть от качества подготовленных инициатив и от того, насколько последовательно республика продолжит работу с потенциальными партнерами после форума.
ОТ ИНВЕСТИЦИЙ ДО НОВЫХ РЫНКОВ
По мнению специалистов, для Башкортостана предстоящее заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества открывает несколько направлений развития. Причем самые значимые результаты могут проявиться не во время самого саммита, а позже.
Новые инвестиционные возможности. Подготовка к международному мероприятию позволяет представить инвестиционный потенциал Башкортостана широкому кругу зарубежных и российских партнеров. Однако для получения реального эффекта нужна заранее подготовленная программа проектов — с понятными условиями участия, оценкой потребности в финансировании и механизмами сопровождения инвесторов.
Расширение рынков сбыта для предприятий. Башкортостан обладает хорошей промышленной базой, предприятиями нефтехимического комплекса, машиностроения и АПК. Поэтому саммит в Уфе вполне может стать экспертной площадкой для переговоров о поставках продукции, технологическом сотрудничестве и создании совместных производств. Особенно важно, чтобы региональные компании получили возможность участвовать в деловых мероприятиях не только в качестве наблюдателей, но и как потенциальные партнеры.
Развитие транспортной и городской инфраструктуры. Ремонт дорог, повышение качества городской среды, совершенствование логистики и подготовка объектов к приему иностранных гостей способны дать долгосрочный эффект. При грамотном планировании улучшения будут востребованы и после саммита — жителями Уфы, туристами и бизнесом.
Поддержка туризма и сферы услуг. Международное внимание к республике создает возможности для продвижения туристических маршрутов, культурных объектов и национальных традиций Башкортостана. Дополнительный спрос во время форума поможет поддержать гостиницы, рестораны, экскурсионные службы и малый бизнес.
Развитие межрегиональных и международных связей. Важное преимущество ШОС заключается в том, что организация объединяет государства с различными экономическими возможностями и значительным рынком потребления. Для Башкортостана это потенциальный канал развития сотрудничества, в том числе в промышленности, образовании, науке и гуманитарной сфере.
Узнаваемость республики. Уфа сможет вновь подтвердить способность организовывать сложные мероприятия с участием многочисленных зарубежных делегаций, обеспечивать их логистику и создавать условия для деловых переговоров.
ЧТО ОСТАНЕТСЯ УФЕ ПОСЛЕ САММИТА
«Степень развитости аграрной и промышленной инфраструктуры, туристической сферы, образовательной, медицинской и культурной отраслей, а также предельно благоприятный инвестиционный климат являются крайне важными факторами развития республиканской коммуникационной среды на международном уровне», — считает политолог Кирилл Фадеев.
Опыт 2015 года позволяет рассчитывать на то, что республика сможет использовать накопленные компетенции и провести встречу на высоком уровне. Безусловно, успех саммита будет определяться не только протоколом, безопасностью и качеством приема делегаций. Важный критерий — практическая отдача для жителей и экономики Башкортостана. Поэтому уже на этапе подготовки нужно сформировать перечень инвестпроектов, определить предприятия, заинтересованные в сотрудничестве со странами ШОС, подготовить предложения по экспорту и технологическому партнерству, а также обеспечить сопровождение договоренностей после завершения форума.
Если эти задачи будут успешно решены, то саммит станет для Башкортостана не разовым международным событием, а инструментом долгосрочного развития. В таком случае его наследием окажутся не только обновленные улицы и модернизированные объекты, но и новые рынки для региональных предприятий, дополнительные рабочие места, устойчивые деловые связи и расширение возможностей для экономики республики. Именно в этом заключается главная ценность предстоящего заседания. Мировые лидеры приедут в Уфу на несколько дней, но созданные благодаря грамотной подготовке условия для развития региона должны работать значительно дольше.
Так что саммит ШОС-2028 в Уфе — не просто крупное международное событие, а важный импульс для развития всей республики. Комплексная подготовка, опирающаяся на успешный опыт 2015 года и синхронизированная с федеральной повесткой, призвана обеспечить достойный уровень проведения встречи глав государств и максимально раскрыть потенциал Башкортостана как одного из ключевых центров международного сотрудничества России.
Справка
В настоящий момент в Шанхайскую организацию сотрудничества входят 10 государств-членов: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Пакистан, Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан. Две страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС – Афганистан и Монголия. Еще 15 стран являются партнёрами по диалогу ШОС.
Официальными языками ШОС являются русский и китайский.
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