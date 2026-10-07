В Уфе к саммиту ШОС отремонтируют дороги на 29 улицах

В башкирской столице начинается подготовка к саммиту ШОС.
Как сообщил на оперативном совещании заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Ильшат Фахрутдинов, в предварительный список дорог, которые отремонтируют к международному событию, вошли 29 улиц.
В перечень вошли участки с неудовлетворительным покрытием по предполагаемым маршрутам делегаций и подъезды к гостиницам.
И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов подчеркнул, что подготовка к саммиту должна быть всесторонней.
«Мы должны вести подготовку города в целом. Не только там, где мероприятия будут проходить, любая локация, любая территория должна быть приведена в порядок. Поэтому мы должны подготовить перечень объектов, которые хотим благоустроить», – сказал руководитель администрации города.
Напомним, ранее Глава Башкирии анонсировал, что Уфа примет саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2028 году.
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