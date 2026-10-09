Глава Башкирии: Саммит ШОС в Уфе должен пройти на высоком уровне

Радий Хабиров сегодня на торжественном мероприятии, посвященном Дню республики, отметил, что Башкортостан должен оправдать доверие Президента страны, который принял решение провести в 2028 году в Уфе заседание Совета глав государств-членов ШОС.
«Это большое событие мирового уровня. Саммит ШОС должен пройти на высоком уровне. Мы уже начали подготовку. Жду от своей команды полной отдачи. Мы благодарим Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за неизменное внимание к Башкортостану, важным планам и инициативам нашей республики. Позавчера наш Президент отметил свой день рождения. Вся республика его поздравляет и желает всего самого доброго. Мы всегда были, есть и будем опорой нашего лидера», – сказал Радий Хабиров.
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