Глава Башкирии объяснил, почему важно помнить предшественников

Глава Башкирии Радий Хабиров после торжественного открытия памятника первому секретарю Башкирского обкома КПСС Мидхату Шакирову объяснил значение события. Глава региона в интервью корреспонденту «Башинформа» рассказал, что важно помнить о предшественниках — ветеранах, много сделавших для Башкортостана.
«Мне кажется, это часть большой культуры. Если мы это потеряем, то чему научим наших детей? Я каждый раз говорю, что мы все выросли одетые-обутые, спортом занимались, учились. Это же предыдущее поколение нам всё это создавало. И, конечно, надо им говорить спасибо, конечно, благодарить. Поэтому памятник — одна из тех осязаемых вещей, которые мы должны делать», — сказал Радий Хабиров.
На вопрос, какие качества он перенимает у бывших руководителей, Радий Хабиров ответил:
«Если я Муртазу Губайдулловича знаю, то иногда думаю: а как бы он повёл себя в этой ситуации? Безусловно. Я достаточно близко с ним пять лет работал, и такие непростые тоже вопросы решали.
А Мидхата Закировича я не знаю. Я тогда студентом был, когда он работал. В 1986-м году я студент третьего курса юрфака. Понятно, что я так его узнал. О нём же легенды ходят. Поэтому я обратился к дочери: расскажите, какой он был. Говорит, был немногословный, деятельный, несуетливый, очень строгий, тихо говорил. Как человек, говорят, был хороший. Вот это немаловажно. Поэтому видите, как можно быть строгим, но при этом оставаться добрым, хорошим человеком», — сказал Глава республики.
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