Студентка из Башкирии рассказала Путину о работе волонтеров республики

Самира учится в колледже БГПУ, она будущий учитель начальных классов и активистка движения «Волонтеры Победы». О девушке на своих страницах в соцсетях рассказал Глава республики Радий Хабиров.

За ее плечами — несколько ярких проектов, а главной своей задачей она считает воспитание настоящих патриотов. Под ее началом ребята-школьники поддерживают участников специальной военной операции, навещают ветеранов Великой Отечественной войны.

«Спасибо тебе, Самира! Своим примером ты еще раз доказываешь, что наша молодежь — самая лучшая. Удачи тебе во всем!» — написал руководитель региона.

Ранее мы сообщали, как будет развиваться военно-патриотический парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова.