В Башкирии изменили закон о референдуме

Согласно документу, списки участников референдума теперь будут формироваться с использованием государственной системы регистрации избирателей, а не главой муниципалитета, как раньше. Также вводится запрет на использование в агитационных материалах изображения или голоса человека — в том числе вымышленного или умершего, а также созданных с помощью информационных технологий. Если в материале используется образ или голос лица, аффилированного с иностранным агентом, это должно сопровождаться соответствующей пометкой.

Кроме того, потребуется документ, подтверждающий отсутствие ограничений на участие в агитации, — его будут представлять по форме, утверждённой ЦИК России.

По ряду норм решения вместо местной комиссии будет принимать Центральная избирательная комиссия РФ.

Ранее Башинформ сообщал, что иноагенты не смогут быть наблюдателями на референдуме в Башкирии.