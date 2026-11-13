Башкирия лидирует по числу поданных проектов в Фонд президентских грантов

В конкурсе принимают участие НКО со всей страны, подчеркнули в Фонде президентских грантов.
На первом месте условного рейтинга по количеству поданных проектов – Башкортостан с 478 заявками. В пятерку лучших регионов также вошли: Белгородская область – 389 проектов, Омская область – 349, Санкт-Петербург – 337 и Челябинская область – 317.
Далее следуют Самарская, Свердловская области, Республика Татарстан, Краснодарский край, Красноярский край и Удмуртская Республика.
Фонд президентских грантов — главный оператор президентских грантов на развитие гражданского общества. Он проводит конкурсы два раза в год, и в них могут участвовать только некоммерческие неправительственные организации (НКО). Грант дается на конкретный социально значимый проект — деньгами на уставную деятельность организации распоряжаться нельзя.
Прием заявок на первый конкурс 2027 года закрыт 9 ноября 2026 года. Итоги подведут не позднее 1 февраля следующего года.
Ранее в Уфе прошел семинар по участию в конкурсе Фонда президентских грантов.
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