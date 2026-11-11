Глава Башкирии рассказал об общении с отцом Илона Маска

На Прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об общении с Эрролом Маском – 80-летним отцом Илона Маска.

Напомним, южноафриканский бизнесмен стал участником международного форума «Российская креативная неделя — Евразия» в Уфе.

— Он достаточно интересный человек, — поделился Глава республики. — Я его домой пригласил, мы очень долго и, я бы сказал, весело провели время. Очень интересный, живой 80-летний человек. У него свои увлечения есть, в науке. Например, он серьёзно занимается проблемой инопланетян. Я ему рассказал кучу анекдотов на эту тему. Что бы мы ни говорили, как бы ни говорили, но Илон Маск — это гений XX века.

Радий Хабиров отметил, что 80-летний Эррол Маск остается активным и интересным собеседником.