Глава Башкирии рассказал об общении с отцом Илона Маска

На Прямой линии Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об общении с Эрролом Маском – 80-летним отцом Илона Маска.
Напомним, южноафриканский бизнесмен стал участником международного форума «Российская креативная неделя — Евразия» в Уфе.
— Он достаточно интересный человек, — поделился Глава республики. — Я его домой пригласил, мы очень долго и, я бы сказал, весело провели время. Очень интересный, живой 80-летний человек. У него свои увлечения есть, в науке. Например, он серьёзно занимается проблемой инопланетян. Я ему рассказал кучу анекдотов на эту тему. Что бы мы ни говорили, как бы ни говорили, но Илон Маск — это гений XX века.
Радий Хабиров отметил, что 80-летний Эррол Маск остается активным и интересным собеседником.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.