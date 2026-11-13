Делегация Башкирии посетила с рабочим визитом Исламский Эмират Афганистан

В составе делегации – представители федеральных органов власти и ведомств, руководители региональных министерств, а также более 70 представителей бизнеса и институтов развития. Основная цель визита – создание условий для взаимодействия деловых сообществ двух стран.

Башкортостан представили министр торговли и услуг региона Константин Климин и пять предприятий региона. В их числе – ООО «Башкирский завод кормовой продукции», ООО «Новые промышленные технологии», СПК имени Салавата, ООО «Самирель», АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод».

– Наши предприятия показали партнёрам решения для сельского хозяйства и городской инфраструктуры: корма и продукты переработки, промышленное оборудование, транспортную и строительную технику. Мы открыты для сотрудничества и хотим, чтобы эти контакты стали регулярными, – сообщил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Константин Климин.