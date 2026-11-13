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14:56 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Делегация Башкирии посетила с рабочим визитом Исламский Эмират Афганистан

Делегация Башкортостана в составе официальной делегации правительства РФ под руководством заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука посетила Исламский Эмират Афганистан.

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Нина Хакимова пресс-служба правительства РБ
Фото: Нина Хакимова | пресс-служба правительства РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

В составе делегации – представители федеральных органов власти и ведомств, руководители региональных министерств, а также более 70 представителей бизнеса и институтов развития. Основная цель визита – создание условий для взаимодействия деловых сообществ двух стран.

Башкортостан представили министр торговли и услуг региона Константин Климин и пять предприятий региона. В их числе – ООО «Башкирский завод кормовой продукции», ООО «Новые промышленные технологии», СПК имени Салавата, ООО «Самирель», АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод». 

– Наши предприятия показали партнёрам решения для сельского хозяйства и городской инфраструктуры: корма и продукты переработки, промышленное оборудование, транспортную и строительную технику. Мы открыты для сотрудничества и хотим, чтобы эти контакты стали регулярными, – сообщил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Константин Климин.

Нина Хакимова пресс-служба правительства РБ
Нина Хакимова пресс-служба правительства РБ
Фото: Нина Хакимова | пресс-служба правительства РБ
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В Кабуле Константин Климин встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Афганистане Дмитрием Жирновым, министром промышленности и торговли Исламского Эмирата Афганистан Нуруддином Азизи. В ходе переговоров определены перспективные направления торгового сотрудничества и специфика выхода на афганский рынок.

По итогам B2B-переговоров представители деловых кругов обсудили перспективы реализации совместных проектов и варианты выстраивания устойчивых цепочек поставок.

В частности, рассмотрены возможности поставок из республики в Афганистан промышленной техники, колбасных изделий, производимых по стандартам «Халяль», а также кормов и их компонентов для племенных животных.

По итогам визита стороны условились продолжать диалог с целью перевести договоренности в плоскость реальных проектов.

Делегация Башкирии работает в Узбекистане
Политика
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