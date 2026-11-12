АПЭК: Прямая линия Хабирова стала инструментом стратегического управления

Прямая линия Главы Башкортостана Радия Хабирова, продлившаяся четыре с половиной часа и собравшая более 7000 обращений, стала не просто каналом обратной связи, а ключевым инструментом стратегического управления. Такой вывод содержится в аналитическом обзоре Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), представленном его генеральным директором Дмитрием Орловым.

По словам эксперта, формат мероприятия трансформировался из социального в политико-управленческий. Мультиканальный сбор данных с помощью выездных студий, чат-ботов и ИИ позволил выстроить точную картину запросов. Выявлены территории-лидеры по числу обращений: Уфа, Стерлитамак, Уфимский район, а также районы с наибольшим коэффициентом проблемности — Краснокамский, Белокатайский и Стерлитамакский.

Основную часть эфира заняли темы дорог, ЖКХ и соцобслуживания, по которым Радий Хабиров дал конкретные поручения профильным министрам, а также и. о. мэра Уфы. В частности, глава региона анонсировал открытие обхода Стерлитамака, подтвердил планы по реконструкции дорог Уфа — Дюртюли и Уфа — Инзер, а также реконструкции улицы Октябрьской революции к 2028 году.

В блоке про безопасность он заявил о серьезном рывке в защите от БПЛА за последние два года. На пассивную безопасность предприятий уже направлено более 30 млрд рублей, на вооружении стоят зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» и мобильные зенитные установки.

В экономике глава региона констатировал стабильность — основные показатели республики превышают среднероссийские, что фиксирует устойчивость региона перед внешними вызовами.

В кадровом блоке Радий Хабиров подтвердил, что 17 ноября будет назначен новый глава администрации Уфы и что он поддерживает кандидатуру Рустама Шарипова. Глава региона ответил и на претензии к сфере здравоохранения, отметив, что министра здравоохранения менять не планируется, несмотря на звучавшую критику. Он пояснил: республика лучшая по выполнению нацпроекта, при этом минздрав Башкирии получает специальные указания по улучшению качества работы.

В качестве событий-катализаторов для региона Глава республики выделил саммит ШОС-2028, строительство межвузовского кампуса, математического лицея, мечети «Ар-Рахим», Центра бокса, академии тенниса и обновлённого памятника Салавату Юлаеву.

«Таким образом, эфир задал республике четкие среднесрочные ориентиры и стал инструментом контроля, фиксации ответственности и управления ожиданиями вокруг ШОС-2028 и крупных инфраструктурных проектов», — подытожил Орлов.

Ранее Радий Хабиров рассказал, какие задачи он решал во время Прямой линии.