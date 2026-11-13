Радий Хабиров оперативно реагирует на запросы жителей и фронта – мнение

«Нагрузка растёт, привычные процедуры перестают работать, решения нужны быстрые. На мой взгляд, в Башкирии Радий Хабиров использует этот формат именно для того, чтобы держать руку на пульсе и сразу корректировать работу команды республики», — отметил Алексей Мухин, комментируя Прямую линию-2026 Радия Хабирова.

Как подчеркнул генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, каждый год в Прямой линии Главы Башкортостана появляются нововведения. На этот раз при обработке обращений использовали искусственный интеллект. При этом муниципальные студии работали в прямом эфире. Жители из разных уголков республики могли напрямую задать вопрос Радию Хабирову.

«За изменениями я вижу единственно верную сейчас управленческую логику: сократить расстояние между проблемой человека и решением руководителя. Чем меньше времени вопрос проводит в кабинетах, тем выше вероятность, что решение проблемы населения будет своевременным. Кроме того, Глава Башкирии получает возможность сопоставить доклады подчинённых с тем, что говорят сами жители. Для управления большим регионом такая сверка жизненно необходима», — убежден политолог.

По его мнению, какой-нибудь позитивный отчёт вполне может соседствовать с конкретной нерешённой проблемой. Прямой эфир заставляет возвращать её в работу. Тут же подключаются ответственные, определяются ресурсы и сроки.

«Отдельно отмечу, как Хабиров объясняет прохождение сложного экономического периода. Социально-экономические обязательства перед жителями сохраняют первостепенное значение. Сроки строительства социальных объектов могут быть продолжительными, финансирование приходится распределять на несколько лет, но объекты последовательно и в обязательном порядке вводятся в эксплуатацию. Для меня здесь принципиально сохранение самого курса: республика продолжает создавать инфраструктуру, от которой зависит качество жизни. Это достаточно серьёзный вызов при нынешней нагрузке на бюджет, — констатировал Алексей Мухин. — Опять-таки, поддержка фронта требует огромных усилий, и одновременно людям нужны доступная медицина, образование, нормальные дороги. Управленческая задача состоит в том, чтобы обеспечивать оба направления и открыто объяснять очерёдность решений. В разговоре Хабирова с республикой эта логика видна хорошо».

Напомним, большой блок вопросов на Прямой линии-2026 касался специальной военной операции, помощи подразделениям и семьям военнослужащих. И здесь обращения тоже получали продолжение непосредственно в прямом эфире. Бойцы говорили о потребности в беспилотниках и их компонентах, предлагали доработки на основе боевого опыта.

«Глава Башкирии тут же реагировал и ставил задачу проработать увеличение поставок и связать военнослужащих с производителями. Потребность фронта напрямую влияет на решения в республике. В условиях, когда техника и способы её применения постоянно меняются, скорость такой реакции имеет особое значение. Считаю, именно эта гибкость многое объясняет в управлении Башкирией. От защиты промышленных предприятий до конкретного обращения семьи бойца, руководство старается быстро определить, где требуется личное вмешательство, и собрать исполнителей вокруг задачи, — отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Для меня главный аналитический вывод здесь в сочетании устойчивых обязательств и очень гибких способов их выполнения. Приоритеты последовательно сохраняются, а инструменты меняются вслед за обстоятельствами. Такая способность перестраивать работу, сохраняя ответственность перед людьми, сегодня становится одним из важнейших качеств башкирской команды».

Как ранее сообщил Башинформ, в этом году на Прямую линию Главы Башкортостана Радия Хабирова поступило 7445 обращений. Чаще всего жители обращались по вопросам дорог (1 433), ЖКХ (984), социального обслуживания (632), здравоохранения (532) и благоустройства (507).

Всего Прямая линия Главы Башкортостана в 2026 году длилась 4 часа 29 минут. Во время эфира Радий Хабиров ответил более чем на 80 вопросов, включая вопросы из зала, прямых подключений, соцсетей и другие.

О чем Радий Хабиров рассказал на Прямой линии. Самое главное.