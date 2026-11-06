На Прямой линии Главы Башкирии задействуют искусственный интеллект

Главное новшество — интеллектуальный прием звонков в Ситуационном центре Главы Башкортостана. Теперь голосовой робот сам принимает звонок, уточняет данные, выслушивает суть и мгновенно передает информацию в CRM-систему. Нейросеть мгновенно определяет тематику обращения — ЖКХ, дороги, медицина или соцподдержка.

Кроме того, ИИ помогает тем, кто предпочитает писать в чат-боты, мессенджеры или соцсети. Умная система автоматически распознает тему проблемы и даже вычленяет из текста географическую привязку.

«Это позволяет не пересылать письма из ведомства в ведомство, а сразу подключать ответственных. Глава республики видит не хаотичный поток жалоб, а структурированную картину проблем», — пояснил вице-премьер правительства Башкортостана Олег Ли.

Он также успокоил тех жителей, кто переживает за свои персональные данные.

«Никаких „зарубежных облаков“ или публичных сервисов. Все обращения — голосовые, видео и текстовые — хранятся в защищенном контуре нашего Республиканского ЦОД. Это наша цифровая крепость. Люди делятся с нами своими проблемами, и наша задача — сделать так, чтобы их слово было услышано, а личные данные остались в полной сохранности. Технологии работают на доверие», — резюмировал, отвечая на вопрос «Башинформа», Олег Ли.

О том, как задать вопрос на Прямую линию-2026 с Радием Хабировым, читайте здесь.