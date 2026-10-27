Стало известно, как задать вопрос на Прямую линию-2026 с Радием Хабировым

Жители Башкирии могут задать свой вопрос руководителю республики в спецразделе на сайте Главы Башкортостана, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе», при помощи чат-ботов в национальном мессенджере MAX, «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также позвонив операторам Ситуационного центра РБ по номеру +7 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).

Кроме того, в 2026 году впервые появилась возможность записать видеообращение Хабирову в мобильных студиях. Первую такую студию установят в Доме молодежи Нефтекамска на улице Победы, 11. Она будет доступна 28 октября с 10.00 до 19.00.

На следующий день, 29 октября, объект прибудет в центральный ДК села Николо-Березовка, где проработает с 11.00 до 14.00. Далее, 30 октября, студия сделает остановку во Дворце национальных культур «Урал-батыр» Белебея — здесь жители смогут задать вопрос с 10.00 до 16.00. График дальнейших поездок будет опубликован позднее.

Вопросы в видеоформате на Прямую линию с Главой будут приниматься до 19.00 10 ноября. В начале ролика рекомендуется назвать свои ФИО, село или город, район. Длительность видео не должна превышать одну минуту. Снимать желательно в светлом помещении. Лицо человека, который задает вопрос, должно быть отчетливо видно, без резких теней.

Не рекомендуется снимать напротив окна, лампы и других мощных источников света. Устройство при записи необходимо зафиксировать или держать горизонтально, не двигая. Если вы снимаете видео в режиме селфи на фронтальную камеру смартфона, держите его горизонтально.

При съёмках на улице убедитесь, что вас хорошо слышно. По возможности используйте микрофон. В случае когда вопрос задает группа людей, убедитесь, что лица всех участников видно на экране и всех хорошо слышно. Снимайте одним планом и не монтируйте видео перед отправкой. Также не накладывайте музыку на видео и записывайте свой вопрос без посторонних звуков.

В конце ролика обязательно скажите, что это вопрос для Прямой линии Радия Хабирова 2026 года.