Жители Башкирии смогут записать вопрос Хабирову в мобильных видеостудиях

Как сообщили в ЦУР Башкортостана, первую такую студию для записи обращения на Прямую линию с Главой республики Радием Хабировым установят в Доме молодежи Нефтекамска на улице Победы, 11. Она будет доступна 28 октября с 10.00 до 19.00.

На следующий день, 29 октября, объект прибудет в центральный ДК села Николо-Березовка, где проработает с 11.00 до 14.00. Далее, 30 октября, студия сделает остановку во Дворце национальных культур «Урал-батыр» Белебея — здесь жители смогут задать вопрос с 10.00 до 16.00.

График дальнейших поездок будет опубликован позднее.

Кроме этого, задать текстовый или видеовопрос Главе РБ можно на сайте vopros.glavarb.ru, при помощи сервиса «Госуслуги. Решаем вместе», через чат-боты в национальном мессенджере «Макс», «ВКонтакте» или в «Одноклассниках», а также у операторов Ситуационного центра РБ по номеру 8 (347) 218-19-19 либо 122 (доб. 5).

Отправить видеовопросы Радию Хабирову можно до 19.00 10 ноября. Сама же Прямая линия с руководителем Башкирии состоится 11 ноября в 19.00.