Прямая линия с Главой Башкирии Радием Хабировым состоится 11 ноября

Прямая линия с Главой республики Радием Хабировым состоится 11 ноября 2026 года в 19.00. Об этом руководитель региона сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве РБ.
Радий Хабиров подчеркнул, что жители республики должны иметь возможность заранее отправить свои вопросы на прямую линию. Он отметил, что это позволит лучше подготовиться к мероприятию и учесть все важные темы.
В прошлом году Прямая линия с Главой РБ состоялась также 11 ноября. Она длилась около 4 часов, Глава Башкортостана ответил на более чем 60 вопросов. Среди обсуждаемых тем были ремонт дорог, поддержка креативных индустрий, проблемы ЖКХ, развитие сельского хозяйства и защита стратегических объектов региона.
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